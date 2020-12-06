فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 6, 2020 24 أول روبوت متخصص بالطبخ سيكلف مليون وثلاثمئة ألف ريال سعودي تقريبا ????‍???? كشفت شركة Molet Robotics عن اول روبوت متخصص بالطبخ وأكدت وجود أكثر من 1000 مشتري محتمل بين فنادق ومطاعم رغم ارتفاع سعره. ستحاول الشركة مستقبلا تطوير التقنيات لصناعة نسخ أرخص مستقبلية.

كانت هذه تفاصيل خبر أول روبوت متخصص بالطبخ سيكلف مليون وثلاثمئة ألف ريال سعودي تقريبا ????‍???? كشفت شركة Molet Robotics لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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