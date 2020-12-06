فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 6, 2020 20 مايكروسوفت تطلق تحديثا لأجهزة #SurfaceLaptop 1 و 2 وأيضا لأجهزة #Surfacepro6 و #Surfacepro7 ???? التحديثات ستعمل على حل بعض من مشاكل الأجهزة بالإضافة الى زيادة استقرار الأداء وبعض التحديثات الأمنية.

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