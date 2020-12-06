تكنولوجيا: سامسونج تقدم سلسلة GALAXY S21 بواجهة ONE UI 3.1 مثبتة مسبقاً

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سامسونج للإعلان الرسمي عن سلسلة GALAXY S21 في حدث يعقد في شهر يناير، ولقد أوضحت أحدث التسريبات أن سامسونج تخطط لإطلاق هواتف GALAXY S21 بتحديث ONE UI 3.1 مثبت مسبقاً.

تقدم سامسونج خلال شهر يناير سلسلة GALAXY S21 التي تتضمن ثلاثة من الإصدارات الجديدة GALAXY S21، و GALAXY S21 Plus، وأيضاً GALAXY S21 Ultra، ومن المقرر أن تنطلق هذه الإصدارات وفقاً لتسريبات جاءت من سامسونج بواجهة One UI 3.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 11.

وتعد سلسلة هواتف GALAXY S21 من بين الإصدارات الأولى التي تنطلق للأسواق برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 888، كما تنطلق هذه الإصدارات في بعض الأسواق برقاقة معالج Exynos 2100 الجديدة من سامسونج.

ومن المقرر أن يتميز هاتف Samsung S21 بحجم شاشة 6.2 إنش، بجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 120Hz في شاشة LTPS ، كما يضم بطارية بقدرة 4000 mAh، ومستشعر telephoto بدقة 64 ميجا بيكسل و12 ميجا بيكسل، مع مستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يدعم Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوث5.1، ويتميز بتصميم من البلاستيك في الغطاء الخلفي.

كما يأتي هاتف GALAXY S21 Plus بشاشة LTPS بحجم 6.7 إنش وجودة عرض FHD بلس، ومعدل تحديث 120Hz، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4800 mAh، ويأتي بمستشعرات telephoto بدقة 12 و64 ميجا بيكسل، ومستشعر بزوايا عرض واسعة بدقة 12 ميجا بيكسل، كما يدعم Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوث5.1، وتصميم زجاجي من الجهة الخلفية.

بينما يتميز هاتف GALAXY S21 Ultra بشاشة LTPO بحجم 6.8 إنش وجودة عرض WQHD، ومعدل تحديث تكيفي يصل إلى 120Hz، مع بطارية بقدرة 5000 mAh، ومستشعر بدقة 108 ميجا بيكسل في الكاميرة الخلفية لإنتاج صور بدقة 10 ميجا بيكسل ودعم تكبير بصري حتى 3 مرات، ومستشعر بدقة 10 ميجاب يكسل يدعم تكبير حتى 10 مرات، ومستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، كما يدعم Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوث5.1، وتصميم زجاجي من الجهة الخلفية.

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