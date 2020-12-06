شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك نشر فيديوهات تتجاوز الـ 15 دقيقة على يوتيوب فى 7 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتيح يوتيوب للمستخدمين تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 15 دقيقة، ولكن هذه ليست نهاية القصة، فإذا قمت بالتحقق من حساب جوجل الخاص بك، فيمكنك تحميل ونشر مقاطع فيديو يصل طولها إلى 12 ساعة (ولا يزيد حجمها عن 128 جيجابايت)، وإليك كيفية القيام بذلك.

كيفية تمكين مقاطع الفيديو الطويلة على يوتيوب باستخدام متصفح على سطح المكتب

1. فى متصفح الويب، انتقل إلى صفحة التحقق على يوتيوب، وقم بتسجيل الدخول.

2. اتبع التعليمات للتحقق من حسابك، وستحتاج إلى الحصول على رمز التحقق باستخدام هاتفك المحمول برسالة نصية أو مكالمة صوتية آلية.

3. بعد التحقق من حسابك، يجب أن تكون قادرًا على تحميل مقاطع فيديو طويلة تزيد مدتها عن 15 دقيقة.

كيفية تمكين مقاطع الفيديو الطويلة على يوتيوب باستخدام تطبيق الهاتف

عملية التحقق من حسابك هى نفسها فى الأساس على كل من iPhone و Android.

1. افتح تطبيق يوتيوب على جهازك.

2. اضغط فوق علامة + الموجودة أسفل الشاشة ، ثم اضغط فوق "تحميل مقطع فيديو" من النافذة المنبثقة.

3. اختر مقطع فيديو تزيد مدته عن 15 دقيقة.

4. إذا كان هذا هو الفيديو الأول الخاص بك، فستحتاج إلى إنشاء قناة للفيديو الخاص بك.

5. أدخل عنوان الفيديو الخاص بك والتفاصيل الأخرى، واضغط على "التالي".

6. فى صفحة تحديد الجمهور، أجب عن الأسئلة حول ما إذا كانت مخصصة للأطفال ثم اضغط فوق "تحميل"، وإذا لم يحدث شيء، فاضغط على زر الرجوع أعلى اليسار.

7. اتبع التعليمات للتحقق من حساب جوجل الخاص بك. ستحتاج إلى الحصول على رمز التحقق باستخدام هاتفك المحمول أو باستخدام مكالمة صوتية آلية.

بعد التحقق، يجب أن تكون قادرًا على إكمال التحميل ونشر مقاطع فيديو أطول على يوتيوب.