تكنولوجيا: VIVO تدعم أعلى إصدار في سلسلة VIVO X60 برقاقة SNAPDRAGON 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت شركة VIVO بعض الإصدارات من الهواتف الذكية في 3C إستعداداً للإعلان الرسمي قريباً، حيث تأتي الإصدارات الجديدة من سلسلة هواتف VIVO X60 التي تنطلق قريباً برقاقة SNAPDRAGON 888 وتقنية الشحن السريع بقدرة 33W.

أكد تقرير DigitalChatStation الأخير على أن VIVO إعتمدت ثلاثة من الإصدارات الجديدة بنماذج رقم V2046A و V2047A و V2059A وهي من سلسلة VIVO X60 المتوقع الكشف الرسمي عنها العام المقبل.

أيضاً أكد التقرير الجديد على أن سلسلة VIVO X60 ستدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 33W، كما تقدم الشركة أعلى إصدار في السلسلة Vivo X60 Pro Plus برقاقة معالج كوالكوم الجديدة Snapdragon 888، ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الهواتف الجديدة في يناير.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان خلال شهر يناير من بداية العام المقبل عن سلسلة Xiaomi Mi 11 التي ستكون الإصدارات الأولى بمعالج Snapdragon 888، ومن ثم سلسلة Galaxy S21 من سامسونج، إلى جانب سلسلة VIVO X60.

ولقد أكدت التسريبات السابقة على أن سلسلة VIVO X60 تأتي هذا العام برقاقة معالج Exynos 1080 من سامسونج، كما تنطلق الإصدارات الجديدة بواجهة OriginOS UI، وتصميم ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية الذي يتوسط الشاشة.

أيضاً من المقرر أن تأتي وحدة الكاميرة الخلفية بتصميم مقاوم للإهتزاز، ولقد أشار التسريبات إلى أن هاتف Vivo X60 Pro Plus حقق في إختبارات الآداء أعلى مستوى مع رقاقة معالج Snapdragon 888، لذا نترقب مزيد من التفاصيل حول سلسلة VIVO X60 حتى الإعلان الرسمي المتوقع في يناير.

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