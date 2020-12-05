أبل تطرح سلسلة هواتف iPhone 12 التي تدعم الشحن اللاسلكي

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الشركة الأمريكية العملاقة أبل ، عن إطلاق سلسلة هواتف iPhone 12، التي تدعم الشحن اللاسلكي كميزة خاصة في السوق هذا العام.

ولكن بعض المستخدمين اشتكوا من أن تلك الميزة لا تعمل بشكل صحيح؛ نظرا لأن الأجهزة تواجه مشكلة في الشحن، في الوقت نفسه كشف تقرير أن الشركة بدأت العمل على حل هذه المشكلة، وسيتم حلها قريبا.

وذكر تقرير 9to5mac، أن أبل تدرك مشكلة الشحن اللاسلكي التي يواجهها عدد من مالكي هواتفها الأحدث iPhone 12، والتي تمنع الأجهزة من العمل مع أجهزة الشحن وفق معيار Qi، كما تعمل على إصلاحها حسبما أعلن فريق دعم ووكلاء لخدمة العملاء الخاص بالشركة.

وكان تم الإبلاغ أن المستخدمين اشتكوا من مشكلة الشحن اللاسلكي في iPhone 12، حيث يعمل دعم الشحن اللاسلكي ليوم بشكل صحيح، وفي اليوم التالي يتوقف عن العمل، وما يقرب من 700 شخص في منتديات دعم أبل لديهم نفس المشكلة.

وردا على ذلك، قال مسؤول في شركة أبل: ”إننا على علم بهذه المشكلة ونعمل على إصلاحها“.

وليس هذا فقط، فقد اشتكى البعض، الشهر الماضي، من مشكلات أخرى مثل عرض وميض وتوهج أخضر ورمادي، ووفقا لتقرير MacRumors، أقرت الشركة بهذه المشكلة أيضا، وقالت إنها تعمل على إصلاح ذلك.

ويعمل iPhone 12 على معالج أبل الجديد A14 Bionic، ويستخدم تقنية الشحن MagSafe، ويحتوي على إعداد كاميرا خلفية مزدوجة مستشعرها الأساسي هو 12 ميغابكسل، بينما تتوفر عدسة بزاوية عريضة 12 ميغابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 12 ميغابكسل.