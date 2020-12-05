شركة ZTE تطرح أول هاتف في العالم مزود بكاميرا تحت الشاشة

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 07:13 مساءً - منذ ساعتين

قالت شركة زد تي إي ”ZTE“ الصينية أنها بصدد إطلاق أول هاتف من نوعه على مستوى العالم .

وأوضحت الشركة أن هاتفها المرتقب ”Axon 20 5G“، حيث يتوفر الهاتف حاليًا في الصين منذ أن كشفت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة عنه النقاب في سبتمبر/أيلول الماضي.

ووفقًا لتقرير ”جيزمو تشاينا“، سيطرح الهاتف الذكي الفريد من نوعه والذي يأتي مع كاميرا أمامية موجودة أسفل الشاشة، للبيع عالميًا في الـ 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

وتؤكد الشركة المصنعة أنه سيتم بيع كميات محدودة في البداية من الهاتف الجديد، حيث يتوقع أن تبدأ الشحنات الأولى في 21 ديسمبر/كانون الأول، فيما لم تكشف ”ZTE“ عن السعر بعد على موقعها الرسمي العالمي.

يأتي ”Axon 20 5G“ بشاشة أوليد مقاس 6.92 بدقة ”FHD +“، كما تدعم أيضًا معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، وبها مستشعر لمس يحتوي على معدل أخذ عينات يبلغ 240 هيرتز.

كما يأتي الهاتف بإطلالة نحيفة للغاية ويزن 198 غرامًا، ما يجعله خفيفا نسبيًا، بالإضافة إلى وجود مكبر صوت أسفل الشاشة وماسح ضوئي لبصمات الأصابع أسفل الشاشة.

يعمل ”ZTE AXON 20 5G“ بمعالج حديث من كوالكوم هو ”Snapdragon 765G“ ثماني النواة بحجم 7 نانومتر، ويقترن بذاكرتي وصول عشوائي بسعة 6 و8 غيغابايت، وخياري تخزين 128 و 256 غيغابايت، وبطارية بسعة 4220 مللي أمبير في الساعة تُشحن عبر منفذ ”USB-C“، يدعم الشحن السريع 30 واط.

وفي الخلف، يحتوي ”Axon 20 5G“ على زجاج منحني ثلاثي الأبعاد عالي الصلابة. ووحدة كاميرا رباعية تتواجد في الزاوية اليسرى العليا، تضم مستشعرا رئيسا بدقة 64 ميغابكسل، وكاميرتين أحدهما واسعة 8 ميغابكسل بزاوية 120 درجة، والأخرى للعمق 2 ميغابكسل، وعدسة ماكرو 2 ميغابكسل.