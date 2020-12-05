تكنولوجيا: تسريبات مصورة تكشف عن تصميم هاتف Moto G القادم بمعالج Snapdragon 865

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد علامة موتورولا التجارية لإطلاق إصدار جديد من سلسلة هواتف Moto G خلال الفترة القادمة، والذي يضم معالج Snapdragon 865، ولقد نشرت صور مسربة مؤخراً توضح تصميم هذا الإصدار.

أكدت التسريبات التي جاءت حتى الآن على خطط موتورولا لدعم هاتف القادم من سلسلة Moto G بالإصدار الرئيسي من رقاقات معالج كوالكوم، إلا أن الشركة لن تدعم الهاتف بإصدار هذا العام Snapdragon 888، حيث يدعم الهاتف الإصدار السابق Snapdragon 865 الذي دعم إصدارات 2020 من الهواتف الذكية.

وتوضح الصور تصميم الشاشة الذي يتميز باثنان من الثقوب المنفصلة للكاميرة الأمامية في الجانب الأيسر من الشاشة كبديل لفتحة مزدوجة في الشاشة، ولقد أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يعرف الآن برمز Nio.

أيضاً تكشف الصور عن تصميم طويل لإطار الهاتف، مع إطار أكبر في الجزء السفلي من الهاتف، وهو تصميم شائع لسلسلة Moto G، ولقد أشارت التسريبات إلى أن الهاتف يأتي بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً من المتوقع أن يأتي الهاتف بقدرة بطارية 5000 mAh.

كما يأتي هاتف Moto G القادم بنظام تشغيل Android 11، وشاشة مميزة بحجم 6.7 إنش، ومعدل تحديث إطارات 90Hz، كما تدعم الشاشة جودة عرض 1080 بيكسل بلس، أيضاً يتميز هاتف Nio بنمط DisplayPort Alternate لدعم إتصال الهاتف بالشاشات الخارجية من الجزء الخلفي.

من جانب أخر يأتي هاتف Moto G Nio مع كاميرة رئيسية بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير، بينما تأتي الكاميرة الأمامية بمستشعر رئيسي بدقة 16 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 8 ميجا بيكسل.

المصدر

اعلان





