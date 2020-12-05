زلزال يضرب القاهرة والمدن الساحلية.. والقومي للزلازل يكشف التفاصيل

كتب: ضياء السقا

أعلن المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن محطات الشبكة القومية للزلازل، سجلت هزة أرضية، في تمام الساعة الثانية و47 دقيقة، واستمرت نحو حوالى 10 ثوانى، بقوة 5.4 على مقياس ريختر.

وأكد الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد، في تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الهزة الأرضية داخل البحر المتوسط وشعر بها سكان المدن الساحلية والقاهرة.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن الزلزال لم يسفر عنه أى خسائر فى الممتلكات أو الأرواح حتى الأن.

وقال مرصد قنديلي للزلازل إن زلزالا بقوة 5.5 درجة وقع اليوم السبت قبالة ساحل إقليم أنطاليا التركي المطل على البحر المتوسط، وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 93.3 كيلومتر. وكان المرصد قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة، بحسب رويترز.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن سكان أنطاليا وأقاليم مجاورة شعروا بالهزة. ولم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر أو أضرار لحقت بالمباني.