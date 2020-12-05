شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتس آب يحدث شروط الخدمة وسياسة الخصوصية بحلول 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير حديث أنه من المقرر أن تقوم منصة واتس آب للرسائل الفورية بتحديث شروط الخدمة الخاصة بها في عام 2021، ووفقًا لـ WABetaInfo فمن المرجح أن تدخل شروط الخدمة الجديدة حيز التنفيذ اعتبارًا من 8 فبراير المقبل، حيث يظهر التقرير لقطات شاشة لـ "تحديثات الشروط وسياسة الخصوصية".

ويقال إن هذه الشروط تتعلق بكيفية معالجة تطبيق المراسلة الأكثر شيوعًا في العالم لبيانات المستخدم وسيركز بشكل أساسي على شيئين، أولاً: كيف يعالج واتس آب بياناتك ؛ ثانيًا ، كيف يمكن للشركات استخدام الخدمات المستضافة على فيس بوك لتخزين وإدارة محادثات واتس آب الخاصة بهم.

ويدعي التقرير أنه من خلال النقر على "أوافق"، سيقبل المستخدمون شروط الخدمة المحدثة ويمكنهم الاستمرار في استخدام التطبيق، أما إذا لم يوافقوا على التغييرات ، يمكنهم حذف حساب واتس آب الخاص بهم من إعدادات واتس آب، ولا يعلق واتس آب عادةً على التغييرات المتوقعة.

ومع ذلك ورد أن الشركة أكدت لموقع "إندبندنت" البريطانى أن جميع المستخدمين "يجب أن يوافقوا" على الشروط الجديدة بحلول 8 فبراير 2021 إذا كانوا يريدون الاستمرار في استخدام التطبيق.

ووفقًا لتقرير إندبندنت "قال متحدث باسم الشركة إن التغييرات المتعلقة بالطريقة التي ستتمكن بها الشركات من العمل على المنصة والتفاعل مع المستخدمين"، وقد حدد واتس آب لأول مرة هذه التغييرات القادمة في منشور مدونة في أكتوبر من هذا العام.

وقال "نعتقد أن هذه التجارب الإضافية على واتس آب تلبي حاجة حقيقية للعديد من الأشخاص والشركات سواء كانوا قاب قوسين أو أدنى أو في جميع أنحاء العالم، نحن متحمسون لما ينتظرنا وسنطرح هذه الخدمات تدريجيًا في الأشهر القادمة"، بحسب منشور مدونة الشركة على حساب واتس آب Business.

وفي الآونة الأخيرة ، أعلن واتس آب عن تحسينات في الخلفيات جنبًا إلى جنب مع ميزة بحث جديدة للملصقات وحزمة ملصقات متحركة. تشهد خلفيات واتس آب أربعة تحديثات رئيسية - خلفيات الدردشة المخصصة، وخلفيات رسومات الشعار المبتكرة الإضافية ، ومعرض خلفية محدث للمخزون ، والقدرة على تعيين خلفيات منفصلة لإعدادات الوضع الفاتح والداكن.