الآن من آبل … يمكن استبدال شاشة iPhone 11 المعيبة مجانا

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 04:15 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 5 - ديسمبر - 2020 1:50 مساءً

تتيح شركة آبل الآن استبدال شاشة آيفون 11 المعيبة مجانا حيث أعلنت الشركة بأن شاشة الهاتف قد تتعطل بشكل مفاجئ وقد لا تستجب للمس.

وكما ذكرت آبل، فقد تأثرت بهذه المشكلة نسبة صغيرة من نماذج iPhone 11 المصنعة بين شهر نوفمبر 2019 وشهر مايو 2020، مما يعني عدم تأثر كل هاتف.

وتقول الشركة: إن المشكلة تتعلق بفشل في وحدة العرض، التي يجب استبدالها من أجل تشغيل الهاتف بشكل صحيح مرة أخرى.

ووفرت شركة آبل برنامج الاستبدال بشكل حصري لنموذج iPhone 11 العادي ولا ينطبق على iPhone 11 Pro أو iPhone 11 Pro Max.

وقررت الشركة أن نسبة صغيرة من شاشات iPhone 11 قد تتوقف عن الاستجابة للمس بسبب مشكلة في وحدة العرض.

ويمكن للمستخدمين التحقق من الموقع الإلكتروني لدعم آبل من أجل معرفة هل الهاتف الخاص بهم مؤهل للاستفادة من برنامج الاستبدال باستخدام الرقم التسلسلي الخاص به.

وفي حال كان جهاز آيفون الخاص بك مؤهلاً للبرنامج، فيجب عليك التواصل مع شركة آبل من أجل نقله إلى متجر آبل أو مقدم الخدمة المعتمد من آبل.

وتستبدل آبل الأجهزة المتأثرة مجانًا، ويغطي برنامج الإصلاح النماذج المتأثرة لمدة عامين بعد عملية البيع بالتجزئة الأولية للوحدة.

وفي حال ظهرت المشكلة في وقت ما خلال فترة السنتين، فلا تزال مؤهلاً للحصول على بديل مجاني.

وإذا كان الجهاز يعاني من تلف يضعف القدرة على إكمال الإصلاح، مثل شاشة مكسورة، فيجب حل هذه المشكلة أولًا.

وقد ترفض آبل توفير الدعم الفني المجاني لمثل هذه الأجهزة المتضررة، وقد تكون هناك تكلفة مرتبطة بالإصلاح الإضافي في بعض الحالات.

ووفقًا للشركة، يتم فحص هاتف iPhone 11 الخاص بك قبل تقديم أي خدمة للتحقق من أهليته لهذا البرنامج، وتوصي آبل بأخذ نسخة احتياطية من هاتف آيفون عبر آيكلاود أو جهاز الحاسب.

يذكر أن الشركة أطلقت سابقًا عدة برامج إصلاح لمنتجات مختلفة، حيث قدمت في شهر أكتوبر من هذا العام برنامجًا مجانيًا للإصلاح إذا كان المستخدم يواجه مشاكل مع السماعات اللاسلكية AirPods Pro فيما يتعلق بميزة إلغاء الضوضاء.

كما أعلنت في شهر يناير من هذا العام عن برنامج إصلاح مجاني لاستبدال بعض حافظات هواتف آيفون المزودة ببطارية مدمجة Smart Battery Case بسبب مشاكل الشحن.