تكنولوجيا: صور حية توضح تصميم هاتف vivo X60 Pro المرتقب الإعلان عنه قبل نهاية هذا العام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo للإعلان الرسمي عن سلسلة vivo X60 في نهاية الشهر الجاري، ولقد كشفت أحدث التسريبات المصورة الحية عن تصميم هاتف vivo X60 Pro.

تدعم شركة vivo أحد إصدارات سلسلة vivo X60 المرتقبة برقاقة معالج سامسونج Exynos 1080، وهي أول رقاقة 5G من سامسونج بدقة تصنيع 5 نانومتر.

ولقد رصدت العديد من التسريبات المصورة الحية مؤخراً لهاتف vivo X60 Pro، حيث يظهر الهاتف بملامح تصميم vivo X50 Pro، بينما يأتي التغيير الأكبر في موقع كاميرة السيلفي وواجهة الهاتف.

أيضاً كانت التسريبات السابقة قد أكدت على أن هاتف vivo X60 يضم شاشة بتصميم مسطح، بينما يأتي إصدار vivo X60 Pro بشاشة منحنية، وفي التسريبات الحية الجديدة يظهر هاتف vivo X60 Pro بوحدة كاميرة خلفية بتصميم مستطيل مع كاميرة واحدة بحجم كبير في الجزء العلوي، واثنان من فتحات الكاميرة بحجم أصغر في الجزء السفلي مع فلاش.

يذكر أن هاتف vivo X60 Pro رصد في تسريبات جاءت من قاعدة بيانات AnTuTu، حيث سجل الهاتف 620000 نقطة لذا ستقدم الرقاقة الجديدة آداء أفضل من رقاقة معالج Snapdragon 865 الحالية.

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