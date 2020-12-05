تكنولوجيا: Razer تكشف عن سماعة Hammerhead Pro اللاسلكية بسعر 199 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Razer مؤخراً عن سماعة Hammerhead Pro اللاسلكية التي تأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشطة Hybrid، مع عمر شحن يصل إلى 20 ساعة، وسعر 199 دولار.

أطلقت Razer إصدارها الجديد من السماعات اللاسلكية Hammerhead Pro بتحسينات عن الإصدار السابق، حيث يأتي الإصدار الجديد بترقية في الميكرفون، وتصميم جديد لتثبيت السماعة داخل الأذن بكفاءة أعلى، كما تدعم تخصيص أدوات التحكم باللمس.

تقدم Razer سماعة Hammerhead Pro اللاسلكية بعمر شحن أطول للبطارية، مع تصميم جديد لحافظة الشحن، أيضاً مع تصميم السماعة داخل الأذن تقدم الشركة عدد 7 من رؤوس السماعة اللاسلكية التي تتوافق مع أذن المستخدم، على أن تتميز رؤوس السماعة بثلاثة أحجام مختلفة مع تصميم من السيليكون الناعم، كما تقدم زوج من Comply.

ولقد حرصت الشركة على الإهتمام بتصميم متوافق داخل أذن المستخدم لدعم إلغاء ضوضاء النشطة بكفاءة أعلى، أيضاً تأتي السماعة بميكروفونات لإلغاء الضوضاء على غرار سماعة Razer Opus، حيث تعمل الميكروفونات في سماعة Hammerhead Pro على إلغاء الضوضاء الخارجية والداخلية، كما تعمل على تحليل الصوتيات الخارجية للسماعات، والصوتيات التي تدخل إلى الأذن.

كما تأتي سماعة Hammerhead Pro بميزة عزل الضوضاء السلبية، أيضاً يدعم تطبيق المصاحب للسماعات تحديد درجة عزل الصوتيات بشكل محكم أكثر لتعزيز تجربة المستخدم، كما تدعم السماعة معايير THX لتجربة أفضل في الصوتيات بفضل محركات 10مم، أي بحجم أصغر من الإصدار السابق.

وتقدم Razer سماعة Hammerhead Pro بنمط خاص للألعاب يدعم خفض زمن الإستجابة، كما تدعم السماعة تقنية البلوتوث 5.1 عند 60 مللي ثانية، ويصل عمر البطارية إلى 20 ساعة مع الحافظة، بينما يصل عمر الشحن للسماعات فقط إلى 4 ساعات، أيضاً يمكن شحن السماعة اللاسلكية عبر منفذ USB-C في الحافظة، ومن المقرر أن تتوفر للبيع بسعر 199 دولار.

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