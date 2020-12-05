شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تعمل على إصلاح مشكلة الشحن اللاسلكي فى أيفون 12 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أقرت شركة أبل بأن طرازات iPhone 12 تواجه مشاكل في الشحن اللاسلكي باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من Qi وأعلنت الشركة أنها ستطلق إصلاحًا لنفسها، ووفقًا لتقرير صادر عن 9to5 Mac ، حيث تعمل أبل بالفعل على توفير إصلاح.

وقال أحد المستخدمين، واصفًا المشكلة ، "كنت أستطيع أن أشحن الهاتف لاسلكيا بشكل جيد، لكن في اليوم التالي لن يتم شحنه، وبعد إعادة التشغيل، سيتم شحنه"، وفي منتديات أبل الخاصة، هناك 700 شخص لديهم نفس المشكلة ".

وردًا على هذا، أكد مسؤول تنفيذي في الخدمة أنه على دراية بالمشكلة وأن الإصلاح في الطريق حاليا، وفي الشهر الماضي اشتكى بعض المستخدمين من مشكلات العرض ويبدو أن أبل تعمل على إصلاح.

ووفقًا لتقرير صادر عن MacRumors ، يُظهر مستند داخلي أن شركة أبل قد "اعترفت بوجود مشكلة في بعض شاشات iPhone 12 التي تعرض وميضًا أو توهجًا أخضر أو ​​رماديًا أو غيرها من اختلافات الإضاءة غير المقصودة في ظل بعض الظروف"، ويدعي التقرير أن الوثيقة ، التي تمت مشاركتها مع مزودي خدمة أبل المعتمدين هذا الأسبوع ، تظهر أن عملاق التكنولوجيا يقول إنه على دراية بتقارير العملاء المتعلقة بهذه المشكلة ويقوم بالتحقيق في الأمر.

وفي الوقت نفسه، يشكو بعض مستخدمي سلسلة iPhone 12 الجديدة من أنهم يواجهون مشكلات في الاتصال بالشبكة ولا يمكنهم الحصول على استقبال شبكة 4G، وقد أبلغ المستخدمين أيضًا عن وجود مشكلات في الاتصال بشبكات 5G في بعض البلدان، فيما انتقل المستخدمين المتأثرين إلى منتدى أبل الرسمي لتسليط الضوء على محنتهم.