شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيف يمكنك الإبلاغ عن Fleet مخالفة على موقع تويتر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتيح ميزة Fleets من تويتر للمستخدمين نشر مقاطع فيديو وصور وتغريدات تشبه القصص تختفى فى غضون 24 ساعة، والإبلاغ عن Fleets أمر بسيط مثل الإبلاغ عن تغريدة، إذا وجدت Fleets تنتهك سياسات تويتر وإرشادات المجتمع، فتأكد من الإبلاغ عنها حتى يمكن تمييزها للمشرف المناسب، لكن فى الوقت الحالى، لا يمكن الوصول إلى Fleets إلا من خلال تطبيق تويتر على الهاتف المحمول.

كيفية الإبلاغ عن Fleets على تطبيق تويتر للهواتف الذكية

1. افتح تطبيق تويتر للهواتف الذكية على جهازك.

2. ابحث عن Fleets الذى ترغب فى الإبلاغ عنها وحددها بسبب انتهاك إرشادات مجتمع تويتر، يمكن العثور على Fleets فى الجزء العلوى من الصفحة الرئيسية، أو الوصول إليها من خلال صفحة الملف الشخصى للمستخدم بالضغط فوق صورة الملف الشخصي.

3. بمجرد العثور على Fleets الذى ترغب فى الإبلاغ عنها، حدد السهم لأسفل فى الزاوية اليمنى العليا من الشاشة بجوار الرمز "X".

4. فى النافذة المنبثقة، حدد "الإبلاغ عن Fleets".

5. فى الصفحة التالية، ضمن "الإبلاغ عن مشكلة"، حدد نوع المشكلة الأكثر ارتباطًا بالانتهاك.

6. اتبع المطالبات فى النوافذ التالية، ثم حدد "تم" فى الزاوية اليمنى العليا.

7. بمجرد أن يقوم تويتر بحل المشكلة المتعلقة بتقريرك، سيرسل إليك إشعارًا، والذى يمكن العثور عليه فى علامة التبويب "التنبيهات".