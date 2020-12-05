ميزة جديدة من يوتيوب لردع المستخدمين عن التعليقات المؤذية

كتبت أسماء لمنور في السبت 5 ديسمبر 2020 07:13 صباحاً - منذ 7 ثواني

ضمن السياسات التي اتخذتها العديد من منصات التواصل الاجتماعي ضد انتهاك المعايير الإنسانية ، كشفت منصة الترفيه العالمي ”يوتيوب“ ، عن ميزة جديدة لردع التعليقات الغاضبة أو العدائية أو المسيئة من خلال رسالة سريعة تظهر قبل النشر المستهدف، وتطلب تلك الرسالة إعادة النظر وتعديلها، وهي ميزة تتشابه مع ما طرحه موقع ”إنستغرام“ مؤخرًا.

وبحسب تقارير، ستظهر نافذة منبثقة للمستخدم الذي على وشك نشر محتوى مسيء قبل نشر التعليق على يوتيوب، تذكره بـ“الحفاظ على تعليقات محترمة“، كما سيظل بإمكان المستخدم النقر على حالة ”نشر على أي حال“ لإرسال تعليقه، ولكن الفكرة هي أن أمامه ثانية لإعادة النظر في خياره، بالإضافة إلى ذلك، لن تعني رؤية المستخدم لرسالة التذكير بالضرورة أن تعليقًا قد انتهك قواعده أو أنه ستتم إزالته.

وتتماشى الميزة الجديدة مع الإجراءات التي اتخذتها منصات التواصل الاجتماعي الأخرى مؤخرًا بهدف وقف نشر الرسائل التي تحض على الكراهية، لكن من غير الواضح مدى فعالية هذا الإجراء الذي أصدره عملاق الترفيه العالمي.

ومن المتوقع أن يبدأ مستخدمو ”أندرويد“ الذين يستخدمون اللغة الإنجليزية، برؤية رسائل التذكير الجديدة بدءًا من اليوم، وليس من الواضح متى أو ما إذا كان سيتم طرح هذه الميزة عبر أنظمة التشغيل الأساسية واللغات الأخرى.

ويعتزم موقع“يوتيوب“ أيضًا إصدار استطلاع جديد عام 2021، يطلب من المبدعين مشاركة المعلومات طواعية حول عرقهم وتوجههم الجنسي وغير ذلك، بقصد دراسة استخدام هذه البيانات لتحسين تجربة المستخدم.