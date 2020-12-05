شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طريقة مشاركة الصور والفيديوهات من أيفون إلى أى موبايل أندرويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمكن لمستخدمي أبل ببساطة استخدام AirDrop لمشاركة أي صورة أو مقطع فيديو عبر نظام أبل البيئي بأكمله الذي يدعم AirDrop، كما أضافت جوجل مؤخرًا ميزة مشابهة تسمى مشاركة قريبة تتيح لمستخدمي الهواتف الذكية بنظام أندرويد القيام بنفس المهمة دون أي متاعب، ومع ذلك، تصبح الأمور أكثر تعقيدًا عندما يتعلق الأمر بمشاركة الصور ومقاطع الفيديو من أيفون إلى أندرويد أو العكس.

لذلك فإذا كنت عالقًا في موقف مشابه وتبحث عن طريقة سهلة للخروج، فإليك ثلاث طرق سهلة الاستخدام يمكنك استخدامها:

الطريقة الأولى: استخدام الخدمات السحابية

يمكن لمستخدمي أبل ببساطة تحميل الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بهم إلى iCloud أو أي خدمة سحابية من اختيارهم ومشاركتها عبر البريد الإلكتروني أو نظام المراسلة أو عبر رابط، وبمجرد مشاركة البيانات، يمكن للمرء حذفها من التخزين السحابى لتوفير مساحة التخزين، كما تمنح خدمات مثل OneDrive وDropbox وما إلى ذلك للمستخدمين خيار الاحتفاظ بنسخة احتياطية من معرضهم.

الطريقة الثانية: استخدام تطبيق JioSwitch

يعد JioSwitch هو تطبيق لنقل الملفات لاسلكيًا متوافق مع كل من أندرويد وiOS ويسمح بالنقل من نظير إلى نظير، يمكن للمستخدمين تثبيت التطبيق ونقل الصور ومقاطع الفيديو من جهاز إلى آخر.

الطريقة الثالثة: استخدام تطبيق صور جوجل

يتيح تطبيق صور جوجل للمستخدمين مشاركة الصور ومقاطع الفيديو مباشرة داخل التطبيق، حتى أنه يمنح المستخدمين خيار إنشاء رابط ومشاركته عبر أي منصة يختارونها.