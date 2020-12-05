شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: عطل فنى بدردشة فيس بوك.. والشركة تعلق: نعمل على إصلاحه فى أسرع وقت ممكن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حدث عطل فني في خدمة الدردشة بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، اليوم الجمعة، حيث اشتكى عدد من مستخدمي المنصة الاجتماعية من عدم استطاعتهم عمل "ريأكت" المتاحة للرد على رسائل أصدقائهم في خدمة الدردشة.

وحينما يحاول بعض المستخدمين عمل "ريأكت" على أى رسالة للأصدقاء في خدمة الرسائل تظهر لهم رسالة من فيس بوك تنص على: "حدث خطأ ما.. نحن نعمل على إصلاحه في أسرع وقت ممكن"، ولم توضح الشركة سبب العطل الفنى.



رسالة من فيس بوك

وبين الحين والآخر، تحدث أعطال فنية في موقع "فيس بوك"، فعلى سبيل المثال في مايو الماضي قال متحدث باسم فيس بوك: "تضمن إصدار جديد من فيس بوك صادر فى وقت سابق تغييرًا أدى إلى حدوث أعطال لبعض المستخدمين فى بعض التطبيقات التى تستخدم مجموعة تطوير البرمجيات الخاصة بنا لنظام التشغيل (iOS)، وقد حددنا المشكلة بسرعة وجرى إصلاحها، ونحن نعتذر عن أى شيء غير مناسب".

ويعتمد المطورون فى شركات التكنولوجيا على مجموعة تطوير البرمجيات (SDK) الخاصة بشركة فيس بوك من أجل الحصول على إحصاءات إعلانية بالإضافة إلى ميزة تسجيل الدخول الخاصة بالشركة، وقال المطورون إن (Facebook SDK) لنظام (iOS) تتصل بخوادم فيس بوك فى كل مرة يشغل فيها المستخدم تطبيقًا مرتبطًا بها.

وفي يناير من العام الجاري، اشتكي عدد من مستخدمي موقع فيس بوك من مشكلة تواجههم أثناء تصفح الشبكة الاجتماعية، ومن رؤية الإشعارات التى يتلقونها من أصدقائهم، كما لم يعد بإمكان البعض الآخر رؤية المنشورات وتصفح حساباتهم بسلاسة، وعلى الفور توجه المستخدمين إلى موقع تويتر للتأكد من العطل، والتعبير عن استيائهم من الأعطال المتكررة التى تتعرض لها الشبكة الاجتماعية.