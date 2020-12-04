الأحدث والأغرب.. سامسونج تكشف عن هاتف ذكي جديد بمواصفات فريدة

كشفت شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية مؤخراً صوراً ومعلومات عن تصميم هاتف تطوره ليكون واحداً من أغرب الأجهزة الذكية حالياً وأكثرها تطوراً.
وأظهرت الصور، التي تم تسريبها، الهاتف الجديد حيث سيكون مزوداً بشاشة كبيرة جداً قابلة للطي عند محورين، أي أنها عندما تطوى ستتشكل منها 3 شاشات صغيرة بحجم شاشات الهواتف المحمولة الذكية.
وسيوفر التصميم المميز للجهاز إمكانية استعماله كحاسب لوحي وكهاتف بنفس الوقت، كما أن الشاشات التي تطوى باتجاهات مختلفة ستمكن من استعمال الهاتف لعرض أكثر من فيديو أو استخدام أكثر من تطبيق معا.
وتقول بعض المواقع المختصة بالشأن التقني، إن سامسونج تسعى من خلال هذا الجهاز إلى دخول سباق جديد في عالم الهواتف القابلة للطي، خاصة أن شركات أخرى مثل TCL كانت قد طرحت مثل هذ الفكرة مطلع العام الجاري.
يشار إلى أن سامسونج أطلقت مؤخراً أيضاً هاتف W21 5G القابل للطي، وزودته بتفنيات ليكون قادراً على العمل مع شبكات الجيل الخامس الخلوية، وبشاشة Dynamic AMOLED مرنة عالية الدقة تدعم تقنيات +HDR10.
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