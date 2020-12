تويتر يقرر إنهاء اختبار ميزة الردود المترابطة

دبي - يزن راشد - يختبر موقع تويتر منذ مدة ميزة الردود المترابطة التي تهدف إلى تسهيل قراءة الردود ومتابعتها، ولكنه قال يوم الخميس: إنه أنهى اختبار الميزة بناءً على الاستجابة التي حصل عليها من المستخدمين.

وقال تويتر في Your feedback shapes Twitter.



We asked and you let us know this reply layout wasn’t it, as it was harder to read and join conversations. So we’ve turned off this format to work on other ways to improve conversations on Twitter. https://t.co/pA4Yd0QfyW — Twitter Support (@TwitterSupport) December 3, 2020 نُشرت يوم الخميس: “نحن سألنا وأنتم أجبتم بأن هذا الشكل من الردود ليس مناسبًا، لأنه يُصعِّب القراءة، والانضمام إلى المحادثات”. وأضاف: “لذا أوقفنا هذا التنسيق للعمل على طرق أخرى لتحسين المحادثات في تويتر”.

وفي Some learnings:

*the new look made convos harder to read & join – we’re exploring other ways to make this easier.

*you want more context about who you're talking to – we're working to add this.

*you want more control – we’re iterating on our convo settings.https://t.co/UzS08x4Jcf — Twitter Comms (@TwitterComms) December 3, 2020 قال الموقع: إن الردود المترابطة صعّبت على المستخدمين قراءة المحادثات، والانضمام إليها، وإن المستخدمين أرادوا أن يعرفوا بدقّة إلى من يتكلمون.

وإلى جانب الإعلان عن إنهاء اختبار ميزة الردود المترابطة، أعلن الموقع عن إنهاء تطبيقه التجريبي المسمى twttr، الذي صُمم لاختبار العديد من الميزات، ومن ضمنها ميزة الردود المترابطة.

وقال الموقع في We appreciate the feedback you gave us through this run of our prototype app twttr. For now we’re turning it off so we can work on new tests to improve the conversation experience on Twitter.



If you’re using twttr, switch to the main Twitter app to keep up with what’s happening. https://t.co/xq4emx9HeH — Twitter Support (@TwitterSupport) December 3, 2020 : “قررنا حاليًا إنهاء تطبيق twttr لكي يتسنى لنا العمل على اختبارات جديدة تُحسِّن تجربة المحادثة على تويتر”. For now, people using twttr will lose access to the app as we work on new conversations features. Updates to come as we explore what's next for twttr.



Grateful to everyone who helped us test this. 🙏 https://t.co/KF99Uei3GI — Twitter Comms (@TwitterComms) December 3, 2020 متحدث باسم تويتر لموقع The Verge: إن مستخدمي twttr الحاليين لن يتمكنوا في الوقت الراهن من استخدام التطبيق، إلا أن تويتر ينظر في الخطوات المحتملة التالية للتطبيق، وذلك في ظل تطوير خطط مستقبلية لاختبار منتجات جديدة.

وكان موقع تويتر قد تحدّث أول مرة عن اختبار ميزة الردود المترابطة في شهر آب/ أغسطس 2018، ثم بدأ باختبارها مع تطبيق twttr في شهر آذار/ مارس 2019، ثم أضافها إلى تطبيق (آي أوإس) في شهر كانون الثاني/ يناير الماضي، ثم عدّل طريقة عرض التغريدات المترابطة لبعض مستخدمي (آي أوإس)، والويب في شهر أيار/ مايو الماضي. ولكن يبدو أن الميزة الجديدة لم ترُقْ لكثير من مستخدمي تويتر.

وفيما يتعلق بالميزات التي يدرس الموقع إضافتها، كشف مسؤول في تويتر في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي أنه يدرس إمكانية إضافة زر عدم الإعجاب، أو القدرة على التصويت السلبي للتغريدات التي لا تعجب المستخدمين، وذلك على غرار مواقع شهيرة، مثل: (رديت) Reddit.