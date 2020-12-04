شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تدعم هواتف أيفون القديمة بميزة مكالمات فيديو FaceTime بدقة 1080 بكسل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت أبل تحديث iOS 14.2 لهواتف أيفون مع عدد كبير من المزايا الجديدة مثل إصلاحات الأمان وتحسينات الأداء والخلفيات الجديدة والرموز التعبيرية والمزيد، لكنها لم تذكر أى شيء عن دعم مكالمات الفيديو عبر FaceTime بدقة 1080 بكسل فى سجل التغيير لتحديث iOS 14.2، لكن لاحظت MacMagazine أن أبل قامت بصمت بتحديث صفحة المقارنة الخاصة بـ أيفون 8 والموديلات الأحدث مع دعم مكالمات FaceTime 1080 بكسل من 720 بكسل سابقًا.

وفقًا لصفحة المقارنة، تدعم الهواتف الذكية أيفون 8 و أيفون X و أيفون XR و أيفون 11 الآن مكالمات فيديو FaceTime بدقة 1080 بكسل عبر اتصال Wi-Fi و 5G.

ولتتمكن من إجراء مكالمات FaceTime بدقة 1080 بكسل، من المفترض أن يقوم كلا المتصلين بتوصيل أيفون المتوافق الخاص بهما باتصال Wi-Fi أو استخدام اتصال شبكة خلوية 5G.

وذكرت MacMagazine أيضًا أن الاختلاف فى الجودة بين مكالمات 720p و 1080 p يعد ترقية إلى حد ما مقارنة بمكالمات 720p السابقة على اتصال 4G، وسبب قرار أبل عدم تضمين الميزة فى سجل التغيير الخاص بتحديث iOS 14.2 هو أن الميزة كانت فى السابق حصرية لسلسلة أيفون 12التى تم إطلاقها مؤخرًا وإضافة هذه الميزة ستنهى التفرد لطرازات أيفون الأحدث.

ومع وضع كل التكهنات جانباً، فإن إضافة دعم 1080p FaceTime هى ترقية صغيرة للمستخدمين الذين لا يزالوا يستخدمون أجهزة أيفون القديمة.