شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: الـ Mac Address.. إعرف يعنى إيه وما هى أهميته للمستخدمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الـ Mac Address هو أحد الأرقام الأساسية لاتصال أي جهاز ذكي بشبكة الإنترنت، وهو اختصار لكلمة Media Access Control، وهو وسيلة تسمح بالتحكم في الكثير من الأمور أهمها إمكانية الدخول على الانترنت في الشبكة الخاصة بك وتتبع الأنشطة الخاصة بكل مستخدم ومكانه بشكل مستمر.

خطورة الـ Mac Address

ولعل خطورة الـ Mac Address تتعلق بكونه يمكن من خلاله أن يتحكم مدير الشبكة في الكثير من الأمور ويتتبع جميع أنشطتك على الانترنت ومنها بالطبع أنشطة التسوق واستخدام البطاقات المدفوعة مسبقاً، لذلك يجب تجنب الاتصال بالشبكات العامة والمفتوحة قدر الإمكان، وإذا كنت في حاجة ضرورية للاتصال بواحدة من الشبكات العامة فقم باستخدام برنامج تأمين لحماية بياناتك وحساباتك.

الوصول إلى عنوان Mac Address على ويندوز 10؟

يمكن الوصول إليه من خلال التوجه إلى اختيار Settings ثم Network and internet، وإذا كنت تستخدم اتصال Wi-Fi قم بالضغط على كلمة Wi-Fi أو Ethernet فى حالة كنت تستخدم اتصال سلكى، ثم قم بالضغط على كلمة Hardware Properties داخل صفحة الاعدادات هذه.

قم بعد ذلك بقراءة البيانات وتوجه إلى أخر سطر فيها ستجد الجملة التالية: Physical address (MAC) وبجانبها رقم.