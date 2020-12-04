شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قناع يخفى وجهك وينقى الهواء ويحميك من المراقبة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ابتكر مطورون أمريكيون قناعا كاملا للوجه ينقى الهواء الذى تتنفسه بينما يخفى هويتك تمامًا، والذى أطلقوا عليه اسم BLANC، ويتميز بمرشحين HEPA بكفاءة عالية مع قابلية لإعادة الاستخدام والاستبدال ليستمر كل منهما لمدة أسبوعين، ويتفكك جانبى القناع، المربوطان ببعضهما البعض بواسطة المغناطيس، للسماح باستبدالهما، بأحد خيارات الألوان والملمس المتنوعة.



القناع عن قرب

وقال المصممون إن ارتداء BLANC يعمل على منع تحديد الهوية بواسطة برنامج التعرف على الوجه ويوفر خصوصية مطلقة فى هذا العصر الرقمية، وستتضمن التحديثات المستقبلية مزايا إضافية لنفس الغاية، بما فى ذلك مكون تعديل الصوت الإضافى لإخفاء صوتك.

تصميم القناع

قال مبتكر الأقنعة، فيليب إيحوروف: "لقد صممنا BLANC لإحداث تغيير، إنه أول قناع للوجه الكامل فى العالم يخلق وسيطًا فريدًا للتعبير عن الذات والشخصية الإبداعية، إلى جانب ضمان الحماية القصوى من البكتيريا ومسببات الأمراض والفيروسات، و BLANC هو أكثر من مجرد واحدا من أدوات الوقاية الشخصية وهو بالتأكيد أكثر من مجرد قناع لتصميم الأزياء.

ووفقًا للمصممين يوفر قناع BLANC ختمًا محكمًا 180 درجة حول الوجه، وقالوا: "BLANC ليس مجرد قطعة قماش ملفوفة بشكل فضفاض على فمك، إذ تم تصميم القناع ليناسب وجهك بشكل مريح، ما يؤدى إلى إنشاء غلاف محكم الإغلاق".



القناع

وأضافوا أن هذا التصميم "يغذى الهواء الذى تمت تصفيته من خلال مرشحات HEPA فقط، كما ليست هناك حاجة لإجراء تعديلات على مدار اليوم ، كما قال الفريق، والقناع متاح للطلب المسبق على Kickstarter، بأسعار تبدأ من 59 جنيهًا إسترلينيًا.