هذه الميزات “الرائعة” ستضيفها غوغل على نظام اندرويد قريبا

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 4 ديسمبر 2020 04:15 مساءً - أعلنت شركة غوغل العملاقة عن حزمة ميزات ستطلقها الشركة لنظام ادرويد خلال الاسابيع المقبلة وستشمل الخرائط وميزة مزج الرموز التعبيرية في تطبيق لوحة المفاتيح Gboard، والوصول الصوتي Voice Access، والكتب الصوتية لمتجر التطبيقات Google Play، وخدمة مشاركة الملفات Nearby Share.

وبالإضافة إلى الميزات الخمس الجديدة، تعتزم عملاقة التقنية الأمريكية إطلاق نظام (أندرويد أوتو) Android Auto – وهي النسخة الخاصة بالسيارات من نظام أندرويد – في 36 دولة جديدة.

وأضافت جوجل تبويبًا جديدًا تحت اسم Go إلى خدمة الخرائط بهدف تمكين المستخدمين من التنقل بسهولة إلى الأماكن المفضلة دون الحاجة إلى إدخال العنوان. وعند تثبيت الوجهات المراد الذهاب إليها، فإن تبويب Go سيعرض الاتجاهات، وحركة المرور المباشرة، والانقطاعات في الحركة، بالإضافة إلى الوقت المقدَّر للوصول.

وقالت جوجل: إنها ستبدأ بإطلاق تبويب Go الجديد لمستخدمي خدمة الخرائط في نظامي أندرويد وآي أوإس خلال الأسابيع المقبلة القادمة.

ووسّعت جوجل ميزة مزج الرموز التعبيرية بالملصقات المتاحة في لوحة المفاتيح Gboard من بضع مئات إلى أكثر من 14,000. وتسمح الميزة المسماة Emoji Kitchen للمستخدمين بالنقر على رمزين تعبيرين بهدف عرض المزيج المقترح، أو النقر المزدوج على رمز تعبيري واحد لعرض نسخة أكثر تأكيدًا منها.

وقالت جوجل: إن هذه الميزة – التي تتوفر بالفعل في النسخة التجريبية الحالية من Gboard – ستتوفر للأجهزة العاملة بالإصدار 6.0 وما بعده من نظام أندرويد خلال الأسابيع المقبلة.

وأجرت جوجل أيضًا تغييرًا قد ينتج عنه توفير المزيد من الكتب الصوتية في Play Store. وتقول الشركة: إنها وفّرت للناشرين في الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة أداة للتحويل التلقائي للكتب إلى صوتية. وتتوفر الأداة حاليًا بصورة تجريبية، وقد تُطلق لجميع الناشرين مطلع عام 2021.

وقالت جوجل: إن ميزة التنقل في نظام أندرويد القائمة على الأوامر الصوتية Voice Access، التي كانت متاحةً حتى الآن لنظام أندرويد 11، أصبحت الآن متاحة عالميًا لجميع الأجهزة العاملة بالإصدار 6.0 وما بعده من نظام أندرويد. وبمساعدة تقنية التعلم الآلي، تسمح ميزة Voice Access بإمكانية النقر على عناصر واجهة المستخدم UI، مثل: الأزرار، والمسميات، باستخدام الأوامر الصوتية فقط.

وقالت جوجل أيضًا: إن ميزة مشاركة الملفات Nearby Share ستدعم قريبًا المشاركة المباشرة لتطبيقات Play Store مع مستخدمي أندرويد القريبين.

وقالت الشركة أيضًا: إنها ستطلق نظام (أندرويد أوتو) في 36 بلدًا إضافيًا خلال الأشهر القليلة المقبلة، وبذلك تصبح تطبيقات جوجل، وخدماتها متاحة في السيارات المتوافقة العاملة بنظام أندرويد 10 وما بعده.