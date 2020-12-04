شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تسهل استخدام ملفات PDF على تطبيق Docs.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت جوجل أنها تقدم "مجموعة من التحديثات" لتحسين استخدام ملفات PDF المحولة إلى محرر مستندات جوجل بشكل أفضل، حيث سيتم طرح هذه الميزات لعملاء جوجل Workspace Essentials وBusiness Starter وBusiness Standard وBusiness Plus وEnterprise Essentials وEnterprise Standard وEnterprise Plus، بالإضافة إلى عملاء G Suite Basic وBusiness وEducation وEnterprise for Education وNonprofits بدءًا من نوفمبر.

جاء هذا التصريح وفقا لعملاق البحث على الإنترنت فى منشور بالمدونة، مشيرا إلى أن الأمر سيستغرق من يوم إلى ثلاثة أيام لوصول التحديث، كما ستجرى جوجل تحسينات فيما يتعلق باستيراد الصور، حيث ستظهر الصورة والتفاف النص المرتبط بالصور.

وستكون هناك تحسينات من حيث أنماط النص وتنسيقه، مثل استيراد تسطير وتخطي خط ولون الخلفية والمزيد من الخطوط، وأخيرًا، سيبدأ تحويل التخطيط، بما في ذلك دعم التخطيطات متعددة الأعمدة، وأحجام الصفحات المخصصة، والجداول ذات الحدود، وترتيب المحتوى المحسن في الانعكاس على ملفات PDF المحولة إلى محرر مستندات جوجل، فيما لا تتطلب هذه الميزات أى تحكم إدارى وسيتم تشغيلها افتراضيًا.