شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تطرح ميزة جديدة بخدمة الخرائط.. اعرف إيه هى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة جوجل طرح ميزة جديدة بخدمتها للخرائط، حيث تقول إنها ستساعد في إطلاعك على آخر التطورات في مدينتك، بما في ذلك افتتاح مطاعم جديدة وتغييرات في الخدمة، وتعمل الميزة، الموجودة في علامة التبويب "استكشاف" في التطبيق، على جمع أحدث التعليقات والصور والمنشورات التي تم إرسالها إلى الخرائط من جانب الخبراء المحليين، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تعرفهم والتجار.

وفقا لما ذكره موقع "engaget"، إذا كنت تتابع متجرًا أو مطعمًا قريبًا، فستتلقى تحديثات منهم من خلال الخلاصة، وإذا كنت قد بذلت قصارى جهدك لمشاركة تفضيلات الطعام والشراب من خلال التطبيق، فسترى هذا ينعكس في الخلاصة أيضًا، على سبيل المثال، سيشاهد أولئك الذين يتناولون الأكل الصحى عددًا أكبر من الأماكن التي تقدم طعامًا صحيًا تم تحديده بواسطة الخرائط.

كما أنه وفقا لجوجل ساعدت الميزة الشركات المحلية على التواصل بشكل أفضل مع عملائها، حيث قالت الشركة: "في الاختبار المبكر لخلاصة المجتمع، رأينا أن المشاركات من التجار تُرى مرتين أكثر مما كانت عليه قبل وجود الخلاصة".

وأضافت جوجل: "أصبح بإمكان المزيد من الأشخاص الآن معرفة ما إذا كانت شركة محلية تقدم خدمة جديدة، أو لديها تخصص لفترة محدودة أو أماكن جلوس مفتوحة في الهواء الطلق.".

يتم الآن نشر موجز المجتمع الجديد في خرائط جوجل على جميع أجهزة Android و iOS على مستوى العالم، وكالعادة، إذا لم تشاهد الميزة الجديدة على الفور، فقد تحتاج إلى الانتظار بضعة أيام قبل ظهورها في تطبيقك.