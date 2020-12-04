شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق.. مقارنة بين معالج Snapdragon 888 و Apple A14 وKirin 9000 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت كوالكوم مزيدًا من التفاصيل حول الشريحة الجديدة Snapdragon 888، والتى تم تصنيعها باستخدام عملية 5nm ، وهى نفس تقنية التصنيع التى يعتمد عليها Apple A14 Bionic و Huawei Kirin 9000.

وتتميز الرقاقة بوحدة المعالجة المركزية Kryo 680 والتى تقول كوالكوم إنها أقوى بنسبة 25 بالمئة وأكثر كفاءة فى استهلاك الطاقة بنسبة 25 بالمئة من الجيل السابق، ويعتمد المركز الأساسى على تصميم Arm's Cortex-X1 ويوفر سرعات قصوى على مدار الساعة تبلغ 2.84 جيجا هرتز، يرافقه ثلاثة أنوية Cortex-A78 وأربعة أنوية Cortex-A55.

تتضمن الشريحة وحدة معالجة الرسومات Adreno 660 وتدعى كوالكوم أنها توفر رسومات أسرع بنسبة 35 بالمئة وكفاءة طاقة محسّنة بنسبة 20 بالمئة مقارنة بوحدة معالجة الرسومات Snapdragon 865.

وألقت كوالكوم أيضًا بظلالها على المنافسين من خلال الادعاء بأن رقاقاتها مصممة للحفاظ على الأداء على مدى فترات طويلة من الوقت دون الوقوع فى مشاكل الاختناق.

ويتميز Snapdragon 888 بما يصل إلى ثلاثة أضعاف الأداء لكل واط مقارنةً بـ Snapdragon 865 عند 26 تريليون عملية فى الثانية (TOPS). فى المقابل ، يمكن للسابق أداء ما يصل إلى 15 TOPS تقريبًا.

مودم Snapdragon X60 5G مضمن داخل الشريحة وهو متوافق مع كل من شبكات mmWave و6 GHz 5G الفرعية. تدعم الشريحة أيضًا شرائح SIM المتعددة العالمية 5G ، مما يسهل الحصول على أرقام شخصية وأرقام عمل على نفس الجهاز.

مقارنة بين Snapdragon 888 وSnapdragon 865 و Apple A14 وExynos 2100

يأتى Snapdragon 888 مع مودم 5G مدمج يمنحه ميزة مقارنة بـ Apple A14 أو Exynos 2100 من Samsung، ولكن ليس Huawei ، التى تنتج رقائق Kirin مع تكامل 5G لفترة من الوقت الآن.

وفوق كل ذلك، فإن تقنية تصنيع عملية 5nm لمودم X60 تعنى مكاسب هائلة فى عمر البطارية فى وضع 5G بهاتفك، وهو أمر تحتاجه سلسلة iPhone 12 بشدة فى وقت ما، لأن أجهزة مودم 5G المستقلة تستهلك طاقة البطارية مقارنة بالحلول المتكاملة مثل فى Snapdragon 7-series من كوالكوم.