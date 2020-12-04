شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هكذا تخطط جوجل لإعادة موظفيها للعمل من مقرات الشركة مرة أخرى رغم كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعمل تقريبا موظفو كل شركة تقنية كبيرة من المنزل أو عن بُعد، بسبب استمرار فيروس كورونا، لكن كان هناك بصيص من الأمل، فوسط كل هذا كشف تقرير صادر عن CNBC أن جوجل بدأت فى استدعاء بعض الموظفين للعودة مرة أخرى للعمل من مقرها، وفقًا للتقرير، تجرى جوجل اجتماعات مع الحفاظ على التباعد الاجتماعى ببعض المناطق فى مقرها، والفكرة وراء هذه الخطوة هى التعاون فى تحديد المشاريع المهمة دون اتصال بالإنترنت، وتتم أيضًا إعادة بعض الموظفين من أجل حملة توظيف جديدة.

وتُجرى معظم الاجتماعات فى أماكن خارجية فقط، وفقًا للتقرير، ومن المثير للاهتمام أن جوجل قد منحت خيار العمل من المنزل للموظفين حتى صيف عام 2021، ففى سبتمبر من هذا العام، حدد الرئيس التنفيذى لشركة جوجل ساندر بيتشاى خطة الشركة بشأن إعادة الموظفين إلى المكاتب.

وقال بيتشاى إن جوجل ستجرب شيئًا يسمى نموذج العمل من المنزل "المختلط"، بالإضافة إلى إعادة ترتيب إعدادات المكتب عبر مقر جوجل.

وتحدث توماس كوريان، الرئيس التنفيذى لشركة جوجلCloud، فى مؤتمر الأسبوع الماضى وكشف أن الاجتماع فى الهواء الطلق ساعد فى تحقيق تماسك أكبر لبعض المجموعات، خاصة للموظفين الجدد لمقابلة مديريهم.

ومع ذلك، لا تقتصر خطوة إعادة الموظفين على فرق جوجل Cloud، ووفقًا للتقرير، تتبنى جوجل نهجًا محليًا لإعادة الموظفين إلى مناصبهم، لذلك يعتمد الأمر على منطقة إلى أخرى إذا كان بعض الموظفين يأتون إلى مناصبهم أم لا، وقال كوريان إن القادة فى مدن ودول مختلفة يتخذون القرارات لأن "الناس يعملون فى سياق محلى، بطرق عديدة".