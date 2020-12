شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء الفلك يكتشفون آلاف الأجسام الدائرية الغامضة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتشف مجمع التلسكوب الراديوى "ASKAP" الأسترالى ثلاث حلقات دخان فى نهاية عام 2019، واكتشف علماء فلك من أستراليا دوائر غريبة للانبعاثات الراديوية فى الفضاء، حسب مجلة Publications of the Astronomical Society of Australia، فإن خصائصها لا تتناسب مع أى من الأنواع المعروفة للأجسام المعروفة.

لأول مرة، ظهرت دوائر غير عادية فى مجال رؤية مجمع التلسكوب الراديوى الأسترالى ASKAP فى نهاية عام 2019 عند جمع البيانات لرسم خريطة تطورية للكون، وأطلق علماء الفلك على حلقات الدخان الكونية الثلاث "دوائر راديو غريبة" أو "الأورك".

فى البداية، أخطأ العلماء فى فهم الأجسام لخطأ فى معالجة البرامج، ورصدت التلسكوبات الراديوية الأخرى أيضًا "الأورك".

قال الباحثون إنهم لم يروا شيئًا كهذا من قبل. لا يمكن رؤية الأورك إلا فى موجات الراديو، ومن المستحيل رؤية أجسام غامضة فى نطاقات الأشعة السينية أو البصرية أو الأشعة تحت الحمراء.

فى المجموع، تم اكتشاف عدة آلاف من الحلقات فى السماء. حتى الآن، لا يعرف العلماء الإجابة على سؤال ما هذه الدوائر الغامضة. وفقًا لعلماء الفلك، فإن الأجسام الغامضة ليست بقايا مستعر أعظم، ولا يمكن أن تكون مناطق تشكل النجوم، ولا تشبه حلقات أينشتاين. حجم الدوائر أيضًا غير معروف.