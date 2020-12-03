تكنولوجيا: ZTE تطلق هاتف Axon 20 5G بالكاميرة أسفل الشاشة للأسواق العالمية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت ZTE اليوم عن بدء تلقي طلبات التسجيل للحصول على هاتف Axon 20 5G من المستخدمين في الأسواق العالمية، على أن تبدأ الشركة في شحن الهاتف في 21 من ديسمبر.

قدمت شركة ZTE كأول إصدار مميز بكاميرة اسفل الشاشة خلال شهر سبتمبر الماضي، إلا أن الهاتف كان حصرياً حتى الآن على المستخدمين في السوق الصيني، واليوم تتيح الشركة للمستخدمين في الأسواق العالمية الحصول على تجربة هاتف Axon 20 5G عن طريق التسجيل للحصول على الهاتف عبر موقع الشركة.

ومن المقرر أن يتاح للمستخدمين الحصول على هاتف Axon 20 5G عبر تسجيل البريد الإلكتروني، حيث تؤكد الشركة على أن الهاتف سيتوفر للأسواق العالمية بعدد محدود من الوحدات في البداية، بينما تبدأ الشحنات فعلياً في 21 من ديسمبر.

ولقد أوضحت ZTE قائمة بالأسواق التي ينطلق إليها هاتف Axon 20 5G خلال الفترة القادمة والتي تشمل:

المملكة العربية السعودية

المملكة المتحدة

اليابان

الإتحاد الأوروبي

كوريا الجنوبية

تايلاند

ماليزيا

الفلبين

الإمارات العربية المتحدة

الفلبين

أوكرانيا

جنوب إفريقيا.

ومن المتوقع أن تكشف الشركة لاحقاً عن مستوى تسعير هاتف Axon 20 5G عند إنطلاقه للأسواق العالمية.

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