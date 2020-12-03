تكنولوجيا: Oppo تبدأ التسجيل المسبق وتكشف عن صور رسمية لهواتف Reno5

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة Oppo عن صور رسمية لهواتف Reno5 وReno5 Pro، كما بدأت الشركة التسجيل للحجز المسبق للإصدارات الجديدة إستعداداً للإعلان الرسمي.

تستعد شركة Oppo للإعلان الرسمي عن سلسلة هواتف Reno5 في حدث يعقد في 10 من ديسمبر الجاري، واليوم تظهر الصور الرسمية التي تؤكد على مواصفات الإصدارات الجديدة، ولقد أشارت التسريبات السابقة إلى أن سلسلة Reno5 تتصمن ثلاثة من الإصدارات هم Reno5 5G، وReno5 Pro 5G، وReno5 Pro Plus 5 5G، إلا أن موقع الشركة كشف عن اثنان فقط من الإصدارات Reno5 5G، وReno5 Pro 5G.

وتؤكد الصور على توافق تصميم هاتفي Reno5 5G و Reno5 Pro 5G في الملامح الرئيسية تقريباً، حيث تتميز الجهة الخلفية بتصميم زجاجي كما تأتي الكاميرة الخلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، بينما تأتي الكاميرة الأمامية في ثقب الشاشة.

ويأتي الإصدار الرئيسي Reno5 5G بتصميم مسطح في الشاشة، بينما يأتي إصدار Reno5 Pro 5G بتصميم منحني في جانبي الشاشة.

كما يدعم كلا الهاتفين Reno5 5G و Reno5 Pro 5G تقنية الشحن السريع بقدرة 65W، إلا أن الصورة لم توضح سعة البطارية في الهاتفين.

ولقد جاءت تسريبات عبر متجر JD.com لتوضح بعض التفاصيل الأخرى في مواصفات الهاتفين، حيث تقدم Oppo نموذجين للهواتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أو ذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت.

كما أشارت تسريبات أخرى إلى أن هاتف Reno5 5G يأتي برقاقة معالج Snapdragon 765G، بينما يأتي إصدار Pro برقاقة معالج Dimensity 1000 Plus.

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