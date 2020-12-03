ديسمبر 3, 2020 192
سيارات الأجرة ذاتية القيادة أخيرا في شوارع الصين من شركة AutoX
و تستخدم هذي السيارات حساسات متقدمة جدا منها حساسات LiDAR ، و تمكنها من التقاط حركة أصغر جسم حولها
للحين هذي السيارات في طور التجربة و غير متوفرة لاستخدام عامة الناس، لكن بدء سيرها في الشوارع يعتبر خطوة كبيرة!
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