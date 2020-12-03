فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار

ديسمبر 3, 2020 192

سيارات الأجرة ذاتية القيادة أخيرا في شوارع الصين من شركة AutoX

و تستخدم هذي السيارات حساسات متقدمة جدا منها حساسات LiDAR ، و تمكنها من التقاط حركة أصغر جسم حولها

للحين هذي السيارات في طور التجربة و غير متوفرة لاستخدام عامة الناس، لكن بدء سيرها في الشوارع يعتبر خطوة كبيرة!