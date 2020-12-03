جوجل تغلق منصة ‏Poly‏ لمحتوى الواقع الافتراضي ‏

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة جوجل اليوم الخميس عن عزمها إنهاء منصة إنشاء الأجسام الثلاثية الأبعاد (بولي) Poly خلال العام المقبل.

وأرسلت جوجل إلى مستخدمي منصة Poly رسالة بالبريد الإلكتروني تعلمهم فيها بأنها عازمة على إغلاق المنصة نهائيًا خلال العام المقبل.

وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في الرسالة: إنها ستغلق منصة Poly اعتبارًا من 30 حزيران/ يونيو 2021، واعتبارًامن 30 نيسان/ أبريل المقبل، لن يتمكن المستخدمون من تحميل أيًا من النماذج الثلاثية الأبعاد على الموقع.

وكانت Poly قد أُطلقت بوصفها أداة لإنشاء الأجسام الثلاثية الأبعاد المُحسَّنة لتقنية الواقع الافتراضي. وهي تتيح للمستخدمين سهولة إنشاء الأجسام ذات العدد المنخفض من السطوح باستخدام أدوات الواقع الافتراضي.

وصُممت المنصة لتعمل بوصفها طريقة سهلة لإنشاء الأجسام الثلاثية الأبعاد وعرضها، ثم استخدام تلك الأجسام في ألعاب الواقع الافتراضي، وذلك بالمقارنة بأدوات الواقع الافتراضي التي تركز على النحت والفن، مثل: أداة Tilt Brush من جوجل، و Medium التي كانت تابعة لفيسبوك، ولكنها الآن تابعة لشركة أدوبي.

يُشار إلى أن Poly ليست المنتج الأول في مجالي الواقع الافتراضي والواقع المعزز الذي تنهيه جوجل، إذ سبق لها أن أنهت منصة الواقع الافتراضي المخصصة للأجهزة المحمولة Daydream.

ودفع الارتفاع الأولي في صناعة الواقع الافتراضي والواقع المعزز بالكثير من الشركات الناشئة التي تركز على الأجسام الثلاثية الأبعاد إلى المراهنة بصورة كبيرة على إنشاء مكتبات توفر للعاملين في هذه الصناعة ما يحتاجونه من الأجسام الثلاثية الأبعاد.

يُذكر أنه يمكن للمستخدمين الذي حمّلوا أجسامًا ثلاثية الأبعاد إلى منصة Poly تنزيل بياناتهم، ونماذجهم قبل الإغلاق النهائية للمنصة.

وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أنهت شركة جوجل دعمها لتطبيق الواقع الافتراضي للرحلات الاستكشافية Expeditions، بحيث ستتم إزالة التطبيق، الذي كان يقدم جولات تعليمية في الواقع الافتراضي، من متاجر تطبيقات iOS وأندرويد في 30 حزيران/ يونيو 2021.