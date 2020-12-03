شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: TikTok يسمح لمستخدميه قريبا بتحميل فيديوهات مدتها 3 دقائق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتمد نجاح TikTok على مفهوم الفيديو القصير الذى لا يزيد عن 60 ثانية، ولكن هذا الأمر قد يتغير قريبًا، إذ شارك مات نافارا، المحلل المعروف على وسائل التواصل الاجتماعى، تغريدة مع لقطة شاشة من تطبيق TikTok الخاص به يشير إلى أن الشركة تختبر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى ثلاث دقائق.

وشعر بعض المستخدمين بسعادة غامرة لسماع أخبار التحديث، للتخلص من "الإعجاب بمشاهدة الجزء الثانى من الفيديو" وهو موضوع شائع بين المبدعين، ومع ذلك، لاحظ آخرون أن الطول قد يؤدى إلى تحول الموقع إلى نسخة أخرى من فيس بوك.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، اجتاح TikTok العالم عندما وصل إلى السوق فى عام 2017 وأصبح بالصدارة هذا العام وسط جائحة فيروس كورونا، إذ شهد التطبيق 75.5 مليون عملية تنزيل جديدة فى مارس وحده.

وتم النظر إلى TikTok باعتباره نسخة مطورة من Vine ، والتى سمح فقط بالمقاطع التى تصل مدتها إلى ست ثوانٍ، إلا أن TikTok سمح للمستخدمين بإنشاء محتوى ترفيهى قصير بعيدا عن YouTube.

لكن تغريدة نافارا تشير إلى أن TikTok قد تتخذ مسارًا جديدًا بالسماح بمقاطع فيديو تصل مدتها إلى ثلاث دقائق، لكن ليس من الواضح ما إذا كان TikTok يخطط لطرح التحديث لجميع مستخدميه فى المستقبل.