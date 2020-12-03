شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هواوي تتيح تطبيق سويڤل – Swvl بخدماتها Huawei Mobile Service وتطلقه على متجرها Huawei AppGallery والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - - Swvl تطلق تطبيقها على متجر تطبيقات هواوي Huawei AppGallery أعلنت مجموعة هواوي لأجهزة المستهلك في مصر وشركة سويڤل – Swvl عن إمكانية تحميل وتفعيل تطبيق سويڤل – Swvl الشهير للنقل الجماعي التشاركي عبر الهواتف الذكية بمنصة خدمات هواوي Huawei Mobile Service - HMS، حيث تم إطلاق التطبيق على متجر تطبيقات HUAWEI AppGallery مع الاعتماد كلياً على تطبيق خرائط هواوي HUAWEI Map Kit في جميع الهواتف الذكية الخاصة بمنصة خدمات هواوي وإمكانية تشغيل تطبيق سويڤل – Swvl من خلالها بمصر. وبهذه المناسبة قامت شركة هواوي بإطلاق مسابقة لمستخدمي تطبيق سويڤل – Swvl، حيث تقدم هواوي 10 هواتف ذكية للفائزين الذين قاموا باستخدام أكثر عدد رحلات من خلال التطبيق.

ويعد هذا التعاون من أهم الخطوات لتعزيز مكانة الشركتين في السوق المصري، حيث أن تحميل وإمكانية تفعيل تطبيق شركة سويڤل – Swvl مع منصة خدمات هواوي Huawei Mobile Service وتفعيلة باستخدام خرائط هواوي HUAWEI Map Kit سيضمن لكلتا الشركتين زيادة قاعدة العملاء، بالإضافة الي تقديم خدمة جديدة من نوعها لمستخدمي أجهزة هواوي الذكية وإتاحة تجربه متميزة لعملاء الشركتين. بجانب أن هواوي تدعم المطورين لاستخدام منصتها للخدمات Huawei Mobile Services - HMS للاعتماد عليها بشكل كامل في أجهزتها الذكية، والتي تقدم الكثير من المزايا للمستخدمين والمطورين على حد سواء.

وعلق السيد/بيك ين، نائب رئيس هواوي مصر " نحن في هواوي نعمل لتحقيق هدف واحد وهو تقديم حياة أكثر ذكاء وسهولة للمستخدمين، وهذا ما يدفعنا للابتكار في كل ما نقدمه للمستخدم سواء من تصميم أجهزة ذكية أو بتقديم خدمات متطورة، وهذا ما شهده عملائنا في الفترة القليلة الماضية من التطور السريع الذي حققته منظومة خدماتنا المبتكرة Huawei Mobile Service ومن بعدها متجر تطبيقات Huawei AppGallery الذي شهد طفرة خلال الفترة الماضية من استقطاب العديد من التطبيقات المحلية والعالمية التي يحتاجها المستخدم في القيام بمهامه اليومية."

وصرح السيد/عمر سليم، مدير عام سويڤل مصر، " نحن في سويڤل نتطلع للقيام بالعديد من اتفاقيات التعاون في مصر لتحقيق أكبر استفادة لعملائنا وهذا ما تركز عليه استراتيجية الشركة خلال تواجدها في السوق المصري. وإن تعاوننا مع شركة هواوي سيدفعنا لتحقيق طفرة كبيرة في خدماتنا التي نقدمها للمستهلك المصري، ولهذا استهدفنا اتاحه وتشغل تطبيقنا من خلال منصة خدمات Huawei Mobile Service – HMS واطلاقه على متجر تطبيقات Huawei AppGallery الذي يتطور بشكل سريع ويضم أكبر عدد من التطبيقات العالمية بالإضافة إلى وصوله لملايين المستخدمين حول العالم من أجل ضمان انتشار كبير لخدمات شركة سويڤل – Swvl في جميع البلاد التي نقدم بها الخدمة."

يذكر أن منصة خدمات هواوي Huawei Mobile Service تضم أكثر من 700 مليون مستخدم لأجهزتها، بجانب الوصول الى 2 مليون مطور برمجيات حول العالم. كما أن متجر تطبيقات هواوي Huawei AppGallery يتطور وينمو بشكل سريع، حيث ان المستخدم شهد إضافة العديد من التطبيقات العالمية والمحلية في وقت قليل. يضم متجر تطبيقات هواوي أكثر من 500 مليون مستخدم نشط حول العالم، بالإضافة الى أن عدد مرات تنزيل التطبيقات وصل الى 294 مليون مرة في الفترة من يناير الى سبتمبر من هذا العام.

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حول مجموعة أعمال هواوى للمستخدمين Huawei Consumer BG

تتوفر منتجات وخدمات هواوى في أكثر من 170 دولة ويستخدمها ثلث سكان العالم. تم إنشاء أربعة عشر مركزًا للبحث والتطوير في الولايات المتحدة وألمانيا والسويد وروسيا والهند والصين. مجموعة أعمال هواوى للمستخدمين Huawei Consumer BG هي واحدة من ثلاث وحدات أعمال تابعة لشركة هواوى وتغطي الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة اللوحية والأجهزة القابلة للارتداء والخدمات السحابية وما إلى ذلك. تم بناء شبكة هواوى العالمية على أكثر من 32 عامًا من الخبرة في صناعة الاتصالات وهي مكرسة لتقديم أحدث التطورات التكنولوجية إلى المستخدمين حول العالم.



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