تكنولوجيا: يعنى إيه 404 error وكيف يمكنك تجنبه وحل المشكلة عند الوصول إليه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الخطأ 404 أو error404 أحد أكثر الأخطاء شيوعًا على الويب، لدرجة استخدامه فى الحياة العامة بعيدا عن الإنترنت، ويُعرف أيضًا باسمه الأطول "لم يتم العثور على الصفحة 404"، وهذا خطأ يشير إلى أنه لا يمكن العثور على الصفحة أو المورد الذى تبحث عنه، وهذا يعنى عادةً أنه تم حذفه أو نقله.ما تحتاج معرفته عن الخطأ 404
أخطاء 404 شائعة، وإذا كنت تقرأ هذا، فهناك فرصة جيدة لمواجهتها من قبل، إذ يجدها معظم الأشخاص عند محاولة الانتقال إلى صفحة ويب معينة لم تعد موجودة.
وما يحدث ببساطة هو أن متصفحك يطلب من موقع ويب عرض شيء ما، ولا يتمكن موقع الويب من العثور على الصفحة المناسبة لعرضها، لذا فهو يمنحك خطأً بدلاً من ذلك.
كل موقع ويب تقريبًا لديه القدرة على إعطائك الخطأ 404، فهو أسهل طريقة لإخبار المستخدم أنه فى المكان الخطأ، ومع ذلك مقارنة بالأيام الأولى للإنترنت، فإن العثور على أخطاء 404 ليس سهلاً كما كان من قبل، هناك سببان لهذا:السبب الأول:
تعيد معظم مواقع الويب الرئيسية الآن توجيه المستخدمين بعيدًا عن صفحات 404 تلقائيًا، وإذا كان أحد مواقع الويب يخطط لحذف صفحة ويب أو إلغاء نشرها، فعادةً ما تتم إعادة توجيه هذه الصفحة الآن إلى صفحة مختلفة.
وبصفتك زائرًا، قد لا ينتهى بك الأمر فى الصفحة التى طلبتها بالضبط، لكنك لن تواجه صفحة خطأ 404 أيضًا، نتيجة لذلك، هناك عدد أقل من الصفحات "المعطلة" مما كان عليه فى السابق.السبب الثانى:
تمتلك العديد من مواقع الويب الآن صفحات 404 مخصصة خاصة بها، والتى تساعد المستخدمين فى العثور على ما يبحثون عنه بسهولة أكبر، وفى بعض الحالات، تكون هذه الصفحات متوافقة مع واجهة المستخدم لدرجة يصعب معها معرفة أنك قد أصبت بخطأ 404.ما يمكنك فعله حيال أخطاء 404
إذا تلقيت خطأ 404 عند محاولة الوصول إلى صفحة ويب معينة، فليس من الواضح دائمًا الخطأ الذى حدث، فيما يلى بعض الطرق التى يمكنك من خلالها محاولة حل خطأ 404:
- تحقق جيدًا من عنوان URL الذى أدخلته، خاصةً إذا قمت بكتابته يدويًا، وربما تكون قد ارتكبت خطأ إملائيًا بسيطًا.
- قم بتحديث صفحة الويب، وقد تكون أخطاء 404 مواطن الخلل المؤقتة التى يمكنك حلها عن طريق تحديث متصفح الويب الخاص بك على الصفحة.
- استخدم Google (أو محرك بحث مشابه) لمحاولة العثور على الصفحة مرة أخرى، ربما تم نقله إلى عنوان URL مختلف.
- حاول الوصول إلى هناك على جهاز آخر، إذا كان لديك جهاز كمبيوتر أو هاتف أو جهاز لوحى آخر، فجرب الصفحة هناك، وإذا كان بإمكانك رؤية صفحة الويب من جهاز آخر، فمن المحتمل أن تكون هناك مشكلة فى ذاكرة التخزين المؤقت للكمبيوتر، امسح ذاكرة التخزين المؤقت وحاول مرة أخرى.
- استخدم آلة Wayback الخاصة بأرشيف الإنترنت، فهى أداة مساعدة مجانية تتيح لك معرفة شكل عناوين URL المحددة فى نقاط مختلفة فى الماضى، وإذا كنت تعلم أن الصفحة التى تبحث عنها كانت موجودة لفترة من الوقت، فهناك فرصة جيدة أن يحفظها Wayback Machine.
- إذا كنت تتلقى تقاريرعن أخطاء 404 على موقع تديره، فتأكد من عدم حذف أى صفحات عن طريق الخطأ، وأن جميع الروابط والأزرار تؤدى إلى عناوين URL الصحيحة، ويمكنك استخدام أدوات مجانية مثل Dead Link Checker للعثور على الروابط المعطلة والصفحات المفقودة.
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