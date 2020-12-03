أبرز المشاكل التقنية التي تواجه مستخدمي هواتف iPhone 12

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 04:13 مساءً - منذ ساعتين

لاقت هواتف ايفون التي طرحتها مؤخرا الشركة الأمريكية العملاقة آبل ، إقبالا كبيرا من قبل المستخدمين رغم بعض المشاكل التي رافقت إصدار السلسلة الأخيرة.

رغم بعض المخاوف المتعلقة بالشاشة، تشير تقارير مبكرة إلى أن هواتف (iPhone 12 mini و iPhone 12 و iPhone 12 Pro و iPhone 12 Pro Max) من آبل تسجل مبيعات هائلة حول العالم، إلا أن الآلاف من المستخدمين قد أبلغوا عن مشكلات خلوية خطيرة.

ووفقا للمشاركات المنشورة على منتدى مجتمعات دعم Apple من مالكي سلسلة iPhone 12 الجدد بتاريخ الـ1 من كانون الأول/ديسمبر الجاري، تواجه سلسلة آيفون الجديدة مشكلة كبيرة في الاتصال بشبكات 5G و 4G حتى في المناطق ذات الإشارات القوية، ولم يتم إصلاح المشكلة من قبل العملاق الأمريكى حتى الآن.

ويقول المستخدمون المتأثرون (المنتشرون على نطاق واسع في الولايات المتحدة إلى اليابان والهند والإمارات العربية المتحدة) إن قوة الاتصال بالشبكة على أجهزة آيفون الجديدة الخاصة بهم تنخفض فجأة قبل أن تختفي، وبالنسبة للبعض، يمكن أن تعود الإشارة في أقل من دقيقة، ولكن بالنسبة لآخرين يتعين عليهم إعادة تشغيل هواتفهم، أو تبديل وضع الطيران أو إزالة بطاقة sim.

الجدير بالذكر، أن تلك المشكلة لم تكن الأولى لمستخدمي سلسلة هواتف “ iPhone 12″، ففي الشهر الماضي عانى مستخدمو طرز iPhone 12 الأربعة من بعض المشكلات، وهي تحول الشاشة إلى اللون الأخضر أو الأصفر في بعض الحالات.

واشتكى مستخدمو iPhone 12 Mini من عدم استجابة الشاشة في وضع الغلق للمس؛ ما شكل صعوبة في التمرير السريع لفتح الشاشة، أو تنشيط الكاميرا أو المصباح.

وأكد مستخدمو iPhone 12 Pro Max أن الهاتف يواجه مشكلة في محول الشحن متعدد المنافذ، إذ يتوقف هاتف iPhone 12 Pro Max عن الشحن عند اتصال جهاز آخر في محول الشحن متعدد المنافذ.