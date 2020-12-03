فاطمة أيت طالب - دبي - أخبار ديسمبر 3, 2020 400 التصوير على أجهزة الأندرويد سيصبح أفضل من ما هو عليه!???? أعلنت كوالكوم عن معالج سنابدراجون 888 و الذي سيحمل تحسينات كثيرة من ضمنها إضافة وحدة معالجة ثالثة لمعالجة الصور (كانت وحدتين في السابق) و هذا سيسمح لها بمعالجة 2.7 مليار بكسل في الثانية

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