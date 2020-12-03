News Showcase تقدم بعض المقالات المدفوعة مجانًا

دبي - يزن راشد - توفر شركة جوجل قريبًا للقراء إمكانية الوصول المجاني إلى بعض القصص المختارة المحمية بنظام الاشتراك من خلال News Showcase، وهي خدمة تدعم ناشري الأخبار من خلال الدفع لهم مقابل المحتوى العالي الجودة.

ويأتي الإعلان بصفته جزء من التزام أوسع من جوجل لمساعدة الجمهور في العثور على أخبار جيدة.

وأوضحت جوجل أنها تدفع للشركاء المشاركين لتزويد القراء بوصول محدود إلى المحتوى المحمي بنظام الاشتراك لمستخدمي News Showcase.

ومع ذلك، يظل هؤلاء المستخدمون بحاجة إلى التسجيل مباشرة مع الناشرين، وقالت جوجل: يسجل المستخدمون في المقابل لدى ناشر الأخبار، مما يوفر طريقة للناشر لبناء علاقة مع القارئ.

وعندما تم إطلاق خدمة News Showcase، قالت جوجل: إنها تدفع مليار دولار لناشري الأخبار لرعاية المحتوى العالي الجودة داخل Google News وأجزاء أخرى من انتشارها عبر الإنترنت.

وتقدم خدمة News Showcase قائمة بالمقالات المهمة المحددة يوميًا من خلال الناشرين المفضلين لديك.

وإذا كنت تتابع منفذًا إخباريًا يغطي الأخبار المحلية، فتعرض خدمة News Showcase تحديثات يومية لأهم الأخبار المحلية كما حددتها غرفة أخبار المنفذ.

وتمثل هذه الخطوة طريقة جديدة للمستخدمين للعثور على المحتوى ذي القيمة من المؤسسات الإخبارية التي يثقون بها.

ويتم الآن عرض المنشورات الوطنية والمحلية ضمن موجز For You، وتضيف جوجل أيضًا منطقة خاصة لاكتشاف منشورات الأخبار الجديدة باستخدام الصحف والمجلات ضمن Google News.

وأعلنت جوجل أيضًا أنها ضاعفت عدد الشركاء الذين وقعوا مع البرنامج منذ إطلاق الخدمة في شهر أكتوبر.

وهناك الآن ما يقرب من 400 ناشر مشاركين في دول، مثل: ألمانيا والبرازيل والأرجنتين وكندا وفرنسا والمملكة المتحدة وأستراليا، وهناك محادثات جارية لجلب المزيد من الناشرين من البلدان الأخرى.

وإذا كنت تمتلك جهاز آيفون أو آيباد، فلديك الآن فرصة لمعرفة ما هي خدمة News Showcase، إذ تعمل جوجل على توسيع مدى توفر الخدمة لأجهزة iOS، بحيث ستتمكن من الوصول إلى الميزة من خلال Google News.

وتخطط الشركة على المدى القريب لإحضار الخدمة الجديدة إلى موقع Google News، بالإضافة إلى موجز Discover.