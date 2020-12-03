شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شاهد مسبار الصين يرسل تسجيلًا بالألوان الكاملة لرحلة هبوطه على القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح المسبار الروبوتى الصينى Chang’e-5 فى الهبوط على سطح القمر أمس لأول مرة منذ أربعة عقود بعد وصول البشر إلى القمر لجمع عينات من التربة، واليوم أرسل Chang’e-5 إلى الأرض تسجيلًا بالألوان الكاملة لرحلة هبوطه.

بدأ المسبار بالفعل بروتوكولات أخذ العينات الخاصة به من خلال البدء فى الحفر فى السطح وجمع أجزاء من الثرى القمرى، وبمجرد وصول العينات بأمان على متن المسبار، سيحاول Chang’e-5 الهروب من بئر الجاذبية الضعيفة للقمر والالتقاء بمركبة فضائية تدور فى مدار قبل تسليم المواد لنقلها إلى الأرض.

وتعد هذه هى المرة الثالثة التى تضع فيها الصين مسبار هبوط على سطح القمر، إذ وصل Chang’e-3 فى عام 2013 و Chang’e-4 فى عام 2019.

وأكد المسئولون أن مسبارًا صينيًا أرسل لإعادة الصخور من القمر قد جمع العينات الأولى منذ هبوطه على السطح بعد ظهر أمس، وقالت إدارة الفضاء الوطنية الصينية إن المسبار Chang'e 5 هبط بعد وقت قصير من الساعة 15:00 بتوقيت جرينتش يوم الثلاثاء بعد هبوطه من مركبة مدارية.

وتُظهر الصور التى نشرتها الحكومة الصينية مشهدًا قاحلًا فى موقع الهبوط، مع نشر الألواح الشمسية بالكامل فى الظل.

ومن المخطط أن يقضى المسبار الآلى نحو يومين فى الحفر فى سطح القمر فى موقع الهبوط فى Oceanus Procellarum - أو Ocean of Storms - وجمع كيلوجرامين (4.4 رطل) من الصخور والحطام.

بعد جمع الصخور سيعود المسبار إلى المدار وينقل العينات إلى كبسولة للعودة إلى الأرض قبل عيد الميلاد.