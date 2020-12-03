شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: بيع كمبيوتر Apple-1 نادر يبلغ من العمر 44 عامًا بـ 50 ألف دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيعرض كمبيوتر Apple-1 الأصلي الذي تم تصنيعه يدويًا بواسطة المؤسس المشارك لشركة أبل "ستيف وزنياك" للبيع بمزاد بسعر يبدأ من 50000 دولار أمريكي، حيث يتم عرض أجهزة كمبيوتر Apple-1 النادرة في المزادات كل عام ولكن هذا الطراز مميز، حيث لا يزال في حالة صالحة للعمل ويعمل بكامل طاقته.

وبحسب موقع TOI الهندى، يقال إن الحالة "استثنائية"، ولعل آخر ما يميز هذا المزاد هو أن ستيف وزنياك قد وقع بنفسه على صندوق كمبيوتر Apple-1، ويدعي المزاد الذي استضافته RR Auction وهي دار مزادات مقرها في نورث إند في بوسطن، أن هذا الكمبيوتر Apple-1 قد "تمت استعادته إلى حالته الأصلية والتشغيلية في سبتمبر 2020 بواسطة خبير Apple-1 الباحث Corey Cohen ، ويتوفر فيديو له وهو يعمل.

يذكر أنه تم إطلاق أجهزة كمبيوتر Apple-1 في عام 1976 وتوقفت في عام 1977، حيث تم تصميمها في الأصل بواسطة Steve Jobs و Steve ' Wozniak كلوحة دائرة كهربائية ليتم بيعها كمجموعة وإكمالها بواسطة هواة الإلكترونيات.

وقال التقرير أن الجانب الأكثر روعة في كمبيوتر Apple-1 هذا هو أنه موثق للعمل بكامل طاقته، إذ تم تشغيل النظام بدون أخطاء لمدة ثماني ساعات تقريبًا في اختبار شامل"، كما أن جهاز كمبيوتر Apple-1 نادر وتم طرحه للبيع على موقع eBay بتكلفة هائلة بلغت 1.75 مليون دولار في عام 2019.

ومن المتوقع أن يتجاوز السعر أكثر من 50 ألف دولار فى هذا المزاد، ولإنفاق هذا النوع من المال، سيحصل الشاري على صندوق Apple-1 الأصلي للوحة Apple-1 الأصلي، والموقع داخل الغطاء بطرف أسود من اللباد بواسطة Steve Wozniak ؛ مع واجهة Apple Cassette الأصلية (ACI) ؛ ودليل تشغيل Apple-1 الأصلي ؛ ودليل واجهة Apple Cassette الأصلي ؛ ومصدر طاقة عتيق من Apple-1 ؛ ولوحة مفاتيح Datanetics قديمة في صندوق خشبي ؛ وشاشة سانيو عتيقة 1976 ومشغل كاسيت باناسونيك عتيق.