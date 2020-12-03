شاومي تكشف عن أول هاتف ذكي في العالم بمعالج كوالكوم

كتبت أسماء لمنور في الخميس 3 ديسمبر 2020 09:10 صباحاً - منذ 38 دقيقة

كشفت شركة شاومي الصينية عن استعدادها لطرح أول هاتف ذكي في العالم يعمل بمعالج كوالكوم .

قال رئيس شركة شاومي الصينية والمدير لعلامة ريدمي، لو وي بينغ، إن شركته تستعد لإطلاق أول الهواتف الذكية التي ستعمل بأحدث معالج من شركة ”كوالكوم“ الأمريكية.

وأكد بينغ أن ”هاتف Xiaomi Mi 11 الذكي سيكون الأول بالعالم الذي يستعين بمعالج كوالكوم الأحدث Snapdragon 888 SoC“.

وأعلن، عبر صفحته على منصة التواصل الصينية ”ويبو“، عن استطلاع ”دعا فيه المعجبين للتصويت على اسم الهاتف المستقبلي من بين Xiaomi Mi 11 أو Xiaomi Mi 20“.

وكانت شركة كوالكوم الأمريكية المصنعة للمعالج استضافت قمة افتراضية في هاواي، قدمت فيها قائمة بالمصنعين الذين سيستخدمون معالجها في هواتفهم العام المقبل، إلا أنها لم تسمِ أول هاتف ذكي يعمل بمعالج ”Snapdragon 888“.

وفي السياق، قدمت كوالكوم، كما هو متوقع، أقوى معالج لها لأفضل الهواتف الذكية لعام 2021، الذي يعد خليفة لمعالج ”Snapdragon 865″ و“865+“ الذي ساد بنهاية عام 2020.

ومن المتوقع، دون تأكيد الميزات التي سيحتويها هاتف Xiaomi Mi 11 الذكي، أن يتجاوز ما حققه بالفعل هاتف Xiaomi Mi 10 Ultra، وهو هاتف ذكي أثبت أن ”شاومي“ تطمح إلى أن تكون الأفضل.