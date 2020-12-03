شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيف تغير صوت مساعد جوجل عبر أجهزتك المختلفة × 6 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد الصوت الذى تستخدمه أجهزة جوجل الخاصة بك مبدعًا لدرجة أنك قد تواجه مشكلة فى تخيل تحدث جوجل بنبرة أو لهجة مختلفة، ولكن يمكنك الاختيار من بين عشرات الأصوات المختلفة، بما فى ذلك أصوات المشاهير، مما يتيح لك تخصيص جوجل حسب ذوقك الشخصي.

يمكنك اختيار صوت معين لمساعد جوجل من تطبيق جوجل Homeعلى هاتفك، وسيتم بعد ذلك تطبيق هذا الصوت على كل جهاز جوجل يستخدم حسابك، بما فى ذلك مساعد جوجل بهاتفك وأى مكبرات صوت ذكية أو شاشات ذكية فى منزلك.

كيفية تغيير صوت مساعد جوجل الخاص بك:

1. على جهاز iPhone أو Android، ابدأ تشغيل تطبيق جوجل Home.

2. اضغط على الصورة الرمزية لحسابك فى الجزء العلوى الأيمن من الشاشة.



اضغط على الصورة الرمزية لحسابك فى الجزء العلوى الأيمن

3. فى النافذة المنبثقة، اضغط على "إعدادات المساعد".

4. اضغط على "مساعد صوت"، وإذا كنت لا ترى هذا الخيار، فاضغط على "عرض المزيد" أسفل الصفحة لتوسيع خيارات الإعدادات.

5. فى صفحة Assistant Voice، اسحب لسماع كل خيار صوتي.

تمثل كل دائرة على الصفحة صوتًا مختلفًا، بعضها ذكورى، وبعضها أنثوى، ولكل منها نغمة أو إيقاع أو لكنة مختلفة.

قد تكون قادرًا حتى على اختيار صوت أحد المشاهير، على الرغم من أن تدرك أنه إذا اخترت ذلك، فسوف يعمل جنبًا إلى جنب مع صوت مساعد جوجل الافتراضي.

6. بعد تحديد الصوت الذى تريد استخدامه، اضغط فوق زر الرجوع فى أعلى يسار الصفحة - وسيتم حفظ اختيارك تلقائيًا.