تكنولوجيا: تعرف على أفضل 20 لعبة على هواتف أيفون خلال 2020.. Among Us تتصدر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن قائمتها لأفضل ألعاب على هواتف أيفون خلال عام 2020، والتى تضمنت مجموعة من الألعاب التى نالت إعجاب المستخدمين، بعضها مدفوعة بينما البعض الآخر مجانى، وفيما يلى قائمة بهذه لألعاب:

أهم ألعاب iPhone المجانية:

1. Among Us!

2. Brain Test: Tricky Puzzles

3. Subway Surfers

4. Roblox

5. Woodturning 3D

6. Call of Duty®: Mobile

7. Ink Inc. - Tattoo Drawing

8. Magic Tiles 3: Piano Game

9. 8 Ball Pool ™

10. Cube Surfer

11. Trivia.io

12. Brain Out

13. Draw Climber

14. Johnny Trigger

15. Mario Kart Tour

16. Tangle Master 3D

17. Sort It 3D

18. Fortnite

19. Fishdom

20. Park Master

أهم ألعاب iPhone المدفوعة:

1. Football Manager 2020 Mobile

2. ماين كرافت

3. Monopoly

4 - Plague Inc.

5. Heads Up! - Trivia on the go

6. Bloons TD 6

7. The Chase: Ultimate Edition

8. Tenable

9. Geometry Dash

10. Tipping Point

11. Cluedo: The Official Edition

12. Earn to Die 2

13. Pocket Build

14. Countdown - The Official TV Show App

15. Grand Theft Auto: San Andreas

16. Rebel Inc.

17. The Game of Life

18. True Skate

19. Bloons TD 5

20. RFS - Real Flight Simulator