تكنولوجيا: تعرف على أفضل 20 لعبة على هواتف أيفون خلال 2020.. Among Us تتصدر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة أبل عن قائمتها لأفضل ألعاب على هواتف أيفون خلال عام 2020، والتى تضمنت مجموعة من الألعاب التى نالت إعجاب المستخدمين، بعضها مدفوعة بينما البعض الآخر مجانى، وفيما يلى قائمة بهذه لألعاب: أهم ألعاب iPhone المجانية:

أهم ألعاب iPhone المجانية: 1. Among Us! 2. Brain Test: Tricky Puzzles 3. Subway Surfers 4. Roblox 5. Woodturning 3D 6. Call of Duty®: Mobile 7. Ink Inc. - Tattoo Drawing 8. Magic Tiles 3: Piano Game 9. 8 Ball Pool ™ 10. Cube Surfer 11. Trivia.io 12. Brain Out 13. Draw Climber 14. Johnny Trigger 15. Mario Kart Tour 16. Tangle Master 3D 17. Sort It 3D 18. Fortnite 19. Fishdom 20. Park Master أهم ألعاب iPhone المدفوعة:

أهم ألعاب iPhone المدفوعة: 1. Football Manager 2020 Mobile 2. ماين كرافت 3. Monopoly 4 - Plague Inc. 5. Heads Up! - Trivia on the go 6. Bloons TD 6 7. The Chase: Ultimate Edition 8. Tenable 9. Geometry Dash 10. Tipping Point 11. Cluedo: The Official Edition 12. Earn to Die 2 13. Pocket Build 14. Countdown - The Official TV Show App 15. Grand Theft Auto: San Andreas 16. Rebel Inc. 17. The Game of Life 18. True Skate 19. Bloons TD 5 20. RFS - Real Flight Simulator

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