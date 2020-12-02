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كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نشر Evan Blass أول التسريبات المصورة التي تكشف عن تصميم سماعة سامسونج اللاسلكية القادمة Galaxy Buds Pro والتي تظهر باللون البنفسجي.
تستعد شركة سامسونج للإعلان الرسمي عن سلسلة Galaxy S21 في بداية العام المقبل خلال شهر يناير، كما تخطط العملاق الكوري للإعلان عن سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية خلال حدث Samsung Unpacked.
وتأتي سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية بنفس لغة تصميم لسماعة Galaxy Buds Plus، كما تظهر السماعة باللون البنفسجي، مع حافظة بنفس اللون.
كما تكشف حافظة الشحن الخاصة بالسماعة عن عبارة “Sound by AKG” في أعلى الحافظة، وهي علامة مميزة لإصدارات سامسونج من السماعات اللاسلكية.
ومن المقرر أن يدعم سماعة Galaxy Buds Pro اللاسلكية بطارية بقدرة 500 mAh، وهي ترقية عن الإصدار السابق Galaxy Buds Plus المميز بقدرة بطارية 270 mAh.
أيضاً من المتوقع أن يأتي الإصدار الجديد من السماعات اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء النشطة، لذا نترقب مزيد من التفاصيل عن السماعة اللاسلكية حتى الإعلان المرتقب في يناير.
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كانت هذه تفاصيل خبر تكنولوجيا: أول الصور التي تكشف عن التصميم المتوقع لسماعة سامسونج القادمة Galaxy Buds Pro لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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