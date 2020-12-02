خرائط جوجل تسلط الضوء على التغييرات في مدينتك

دبي - يزن راشد - تقدم شركة جوجل موجزًا ​​مجتمعيًا جديدًا ضمن منصتها للخرائط يسلط الضوء على آخر التطورات في مدينتك، ومن ضمنها افتتاح مطاعم جديدة وتغييرات في أوقات الخدمة.

وأطلقت خرائط جوجل موجزها للأخبار من أجل التنافس مع فيسبوك، وتحمل الميزة الجديدة اسم “خلاصة المجتمع”، وذلك لأنها تتضمن منشورات من منطقة محلية.

ويتم تنظيم المنشورات مثل أي موجز أخبار آخر، بحيث إنه موجز قابل للتمرير عموديًا مع مشاركات يمكنك الإعجاب بها من خلال النقر على رمز الإعجاب.

وتعمل الميزة، الموجودة ضمن علامة التبويب “استكشاف” في التطبيق، على جمع أحدث التعليقات والصور والمنشورات التي تم إرسالها إلى خرائط جوجل من الخبراء المحليين، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تعرفهم.

وصممت الخلاصة لتسهيل العثور على أحدث الأخبار والتحديثات والتوصيات من مصادر محلية موثوقة.

وتقول جوجل: إن التركيز عند الإطلاق سيكون على تسليط الضوء على المشاركات من شركات الأطعمة والمشروبات.

وبالإضافة إلى ذلك، إذا كنت تتابع متجرًا أو مطعمًا قريبًا، فستتلقى تحديثات منهم من خلال الخلاصة، ووفقًا لجوجل، فقد ساعدت الميزة الشركات المحلية على التواصل بشكل أفضل مع عملائها.

وقالت الشركة: رأينا في الاختبار المبكر لخلاصة المجتمع أن المشاركات من التجار شهدت أكثر من ضعف عدد المشاهدات عما كانت عليه قبل وجود الخلاصة.

وأضافت: أصبح بإمكان المزيد من الأشخاص الآن معرفة كون النشاط التجاري المحلي يقدم خدمة جديدة، أو لديه أماكن جلوس مفتوحة في الهواء الطلق.

وكانت الكثير من المعلومات الموجودة في الخلاصة متاحة في أماكن أخرى في خرائط جوجل قبل إطلاق اليوم.

وقدمت علامة التبويب “تحديثات خرائط جوجل” موجزًا ​​مشابهًا يتضمن مشاركات الأنشطة التجارية مع الأخبار والتوصيات والقصص والميزات الأخرى المصممة لتشجيع الاكتشاف.

وجمعت علامة التبويب “استكشاف” الأنشطة التجارية في مجموعات، مثل أماكن تناول الطعام في الهواء الطلق، في الجزء العلوي من الشاشة، كما سمحت للمستخدمين بتصفح القوائم الأخرى وعرض صور المنطقة.

وقد تفكر جوجل مستقبلًا في إضافة مشاركات الفيديو، وذلك بالنظر إلى الشعبية الحالية لخلاصات الفيديوهات القصيرة على غرار تيك توك، التي استنسختها إنستاجرام وسناب شات.

وتأمل جوجل أن يشجع التغيير المستخدمين على زيارة التطبيق في كثير من الأحيان لمعرفة ما يحدث في منطقتهم، سواء كان ذلك منشورًا جديدًا من شركة أو مراجعة من مستخدم آخر توضح بالتفصيل بعض الأنشطة المحلية الممتعة.

ويمكن استخدام الميزة عند السفر أو البحث في مناطق أخرى أيضًا، حيث إن خلاصة المجتمع التي تراها لا تعتمد على المكان الذي تعيش فيه أو موقعك الحالي، بل على أساس المكان الذي تبحث فيه عبر الخريطة.