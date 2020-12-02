مايكروسوفت تختبر تحديثات ويندوز المصغرة

دبي - يزن راشد - بدأت شركة مايكروسوفت باختبار تحديثات الميزات الأصغر حجمًا لنظام التشغيل ويندوز 10 في شكل حزمة تجربة ميزات ويندوز Windows Feature Experience Pack.

وأصدرت الشركة لأول مرة في 30 نوفمبر نسخة تجريبية من الحزمة لمختبري برنامج ويندوز إنسايدر.

ويعني ذلك أننا سنرى المزيد من التحديثات البسيطة المنتظمة لنظام التشغيل ويندوز 10 في الأشهر والسنوات المقبلة.

ورفضت مايكروسوفت حتى الآن التحدث عن ماهية الحزمة، لكنها قالت في وقت سابق من هذا العام: إن الحزمة عبارة عن مجموعة من الميزات التي يمكن تحديثها بشكل مستقل عن نظام التشغيل ويندوز 10 نفسه.

ويمكن لأولئك الذين لديهم إصدارات حديثة من ويندوز 10 مثبتة عبر أجهزة الحاسب رؤية الحزمة مثبته، وتهدف مايكروسوفت إلى جعل الحزمة وسيلة لتقديم تحسينات جديدة للميزات للعملاء خارج تحديثات ميزات ويندوز 10 الرئيسية.

وقالت الشركة: نأمل في توسيع نطاق وتكرار إصدارات حزمة الميزات في المستقبل من خلال اختبار هذه العملية أولاً مع مشتركي برنامج ويندوز إنسايدر.

وتريد مايكروسوفت إتاحة تحديثات الحزمة للعملاء العاديين من خلال Windows Update بشكل مشابه لتوفير التحديثات التراكمية.

ويتضمن إصدار الحزمة الجديد تحسينات جديدة لتجربة القص ولوحة المفاتيح العاملة باللمس.

ويمكن للمختبرين استخدام تجربة قص الشاشة المضمنة لإنشاء لقطة شاشة ولصقها مباشرة في مجلد في File Explorer، كما يمكن للمختبرين أيضًا استخدام وضع لوحة المفاتيح المنقسمة في وضع العمودي عبر جهاز يعمل باللمس من فئة 2 في 1.

وتقدم مايكروسوفت عادةً تحديثين كبيرين لنظام التشغيل ويندوز 10 سنويًا، أحدهما يصل تقريبًا في الإطار الزمني لشهر أبريل والآخر في شهر أكتوبر تقريبًا.

وتستخدم الشركة نموذج تحديث على نمط Service Pack لبعض تحديثات نظامها التشغيلي، ومن ضمنها التغييرات الطفيفة نسبيًا في أحد التحديثات والتغييرات الكبرى في التحديث الآخر.

وأصدرت مايكروسوفت Windows 10 20H2 للمستخدمين العاديين في شهر أكتوبر وكانت تختبر في الأسابيع القليلة الماضية التحديثات التراكمية لتلك الإصدارات عبر برنامج ويندوز إنسايدر.

واستنادًا إلى العديد من التسريبات، يبدو أن إصدار Windows 10 21H2 – الذي يحمل الاسم الرمزي Cobalt – سيكون تحديثًا كبيرًا إلى حد ما عند طرحه في أواخر العام المقبل.