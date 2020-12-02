تكنولوجيا: تعرف على تطبيقات الأيفون الأكثر شهرة خلال 2020.. Zoom و TikTok يتصدران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت أبل عن أشهر تطبيقاتها على هواتف أيفون لعام 2020، مع تصدر بعض التطبيقات غير المتوقعة إلى حد ما للقائمة، فبينما يهيمن Facebook و Instagram و WhatsApp عادةً على المراكز الأولى، إلا أنه وسط جائحة Covid-19 العالمية، استطاعت تطبيقات Zoom و TikTok تجاوزهم وحتى تطبيق NHS Covid-19.
قال فيل شيلر من شركة أبل: "هذا العام، أكثر من أى وقت مضى، حدثت بعض أكثر اللحظات إبداعًا وتواصلًا فى التطبيقات، وكان هذا بفضل العمل المذهل للمطورين الذين قدموا تجارب تطبيقات جديدة ومفيدة على مدار العام، إذ تضمنت قائمة أفضل تطبيقات iPhone المجانية العديد من التطبيقات المستخدمة للتواصل مع أحبائهم فى وضع الإغلاق، بما فى ذلك ZOOM Cloud Meetings و Houseparty و Microsoft Teams".
وفى الوقت نفسه، تشير قائمة أفضل تطبيقات أيفون المدفوعة إلى أن العديد من الأشخاص قد أمضوا وقتًا فى الإغلاق للتدرب على اختبار القيادة، مع ظهور تطبيق Driving Theory Test 4 in 1 Kit و Official DVSA Theory Test Kit، وفيما يلى القوائم الكاملة لأشهر تطبيقات وألعاب iPhone لعام 2020.أفضل تطبيقات iPhone المجانية:
1. ZOOM Cloud Meetings
2. NHS COVID-19
3. تيك توك
4. WhatsApp Messenger
5. Houseparty
6. Instagram
7. Microsoft Teams
8. يوتيوب
9. سناب شات
10. فيس بوك
11. ماسنجر
12. ديزنى +
13. Spotify
14. Widgetsmith
15. أمازون
16. نيتفليكس
17. خرائط جوجل
18. أوبر إيتس: توصيل الطعام
19. Gmail
20. مايكروسوفت Outlookأفضل تطبيقات iPhone المدفوعة:
1. Driving Theory Test 4 in 1 Kit
2. Official DVSA Theory Test Kit
3. Procreate Pocket
4. The Wonder Weeks
5. Forest - Stay focused
6. TouchRetouch
7. Facetune
8. CITB Op/Spec HS&E test 2019
9. Dark Sky Weather
10. AutoSleep Track Sleep on Watch
11. Squeezy NHS Pelvic Floor App
12. Freya • Surge Timer
13. Teach Your Monster to Read
14. Mirror for Samsung TV
15. Sky Guide
16. WatchChat 2: لتطبيق WhatsApp
17. SkyView®
18. Ski Tracks
19. Hit the Button Maths
20. Spelling Shed
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.