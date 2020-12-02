شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل كروم يتوقف عن العمل على الملايين من أجهزة كمبيوتر بحلول 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيتوقف متصفح Chrome الذي يتمتع بشعبية كبيرة من جوجل عن العمل على ملايين أجهزة الكمبيوتر حول العالم في فترة تزيد قليلاً عن عام، حيث سيتوقف عملاق التكنولوجيا عن دعم نظام التشغيل Windows 7 في يناير 2022، مما يعني أنه سيتعين على المستخدمين الترقية إلى Windows 10.

وبحسب موقع metro البريطانى، فقد تم بالفعل تمديد الموعد النهائي لمدة ستة أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستمر، وسينتهي دعم نظام التشغيل الأقدم، الذي أطلقته مايكروسوفت في عام 2009، في وقت ما في حوالي 15 يناير 2022، والسبب في إسقاط الدعم هو أن مايكروسوفت نفسها لم تعد تدعم Windows 7.

وهذا يعني أن أي شخص لا يزال يستخدم البرامج القديمة قد يعرض نفسه لخطر الثغرات الأمنية، ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن الملايين من أجهزة الكمبيوتر حول العالم لا تزال تعمل بنظام التشغيل مايكروسوفت Windows 7، ووفقًا لـ NetMarketShare، فإن 20.93٪ من أجهزة الكمبيوتر التي تصل إلى الويب تستخدم نظام التشغيل Windows 7.

وأوضح ماكس كريستوف، المدير الهندسي لمتصفح Chrome في جوجل: 'لقد قدم هذا العام الكثير من التحديات للمؤسسات من جميع الأحجام"، وكتب في منشور على مدونة: "مواجهة القرارات الصعبة المتعلقة بالأعمال والتكنولوجيا، ودعم بيئة العمل المتغيرة، وتجاوز حالة عدم اليقين هي من بين عدد قليل من المشكلات التي واجهها قادة تكنولوجيا المعلومات على مدار عام 2020".

واستكمل: "على الرغم من أن الأشهر القليلة الماضية كانت بمثابة حافز للاستثمارات التكنولوجية ومبادرات التحول الرقمي للعديد من المؤسسات، بالنسبة للآخرين، فقد يتعين على بعض مشاريع تكنولوجيا المعلومات المخطط لها أن تتراجع، وبعد تقييم الوضع الحالي، واستنادًا إلى التعليقات الواردة من عملائنا الكرام من المؤسسات، يقوم Chrome بتمديد دعمنا لنظام التشغيل Windows 7 حتى 15 يناير 2022 على الأقل."

وأكد: "يعد هذا تمديد لمدة 6 أشهر من تاريخنا السابق المعلن عنه في 15 يوليو 2021، وسنستمر في تقييم الظروف التي يواجهها عملاء مؤسستنا، والإبلاغ عن أي تغييرات إضافية في المستقبل ".