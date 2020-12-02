تكنولوجيا: Oppo تدعم سلسلة Find X3 القادمة برقاقة معالج Snapdragon 888

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة Oppo في تصريحات أصدرتها مؤخراً على خططها لإطلاق الإصدارات المميزة التي تضم رقاقة معالج Snapdragon 888 في الربع الأول من العام المقبل، حيث تشير التسريبات إلى أن Oppo ستقدم سلسلة Find X3.

تستعد شركة Oppo لإطلاق سلسلة Reno5 لاحقاً هذا الشهر وفقاً لما جاء من تسريبات حتى الآن، كما تخطط الشركة لإطلاق هواتف Find X3 التي تتضمن رقاقة معالج كوالكوم الجديدة في الربع الأول من عام 2021، وتشمل سلسلة الهواتف الجديدة كلاً من Find X3، وهاتف Find X3 Pro.

ولقد قدمت شركة Oppo للأسواق على مدار هذا العام العديد من الإصدارات من الهوانف الذكية التي تتفاوت بين الإصدارات المميزة والمتوسطة، كما إتجهت Oppo إلى تقليص سلسلة هواتفها المميزة إلى X2 ، وX2 Pro على غرار إستراتيجية الكثير من الشركات المصنعة للهاتف الآن.

كما تحرص Oppo الآن على إطلاق اثنان من الهواتف المميزة سنوياً، بينما تصدر الهواتف المتوسطة على مدار العام. ومن المقرر أن تكون سلسلة Find X3 هي الإصدارات المميزة التي تنطلق للشركة العام المقبل، أيضاً لم تقدم التسريبات حتى الآن عن أي تفاصيل حول تصميم ومواصفات السلسلة، لذا نترقب الإعلان الرسمي في الربع الأول من العام المقبل لمزيد من التفاصيل عن هذه الإصدارات.

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